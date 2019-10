Le réchauffement poussera-t-il les vignobles vers les alpages?

Des ceps sur les sommets? En Europe, l’idée paraît saugrenue. Le vignoble le plus élevé du Vieux-Continent pointe à 1382 m près de Cortina d’Ampezzo. «Dans certains pays d’Amérique du Sud comme en Bolivie ou en Argentine, on cultive la vigne à partir de 1200 m et parfois jusqu’à 3000 m», décrit Jean-Marc Amez-Droz, directeur fraîchement retraité de Swiss Wine Promotion. En 2018, le Guinness World Records sacrait un petit vignoble tibétain perché à 3563 m. Mais en Europe, la définition de «vin de montagne» reste modeste: «Le Cervim (Centre de recherches et d’étude, de protection, de représentation et de valorisation de la viticulture de montagne) fixe comme critères des vignobles situés à plus de 500 m, en terrasses, avec une pente supérieure à 30%», détaille Jean-Marc Amez-Droz.

Question de culture? Pas uniquement, répond l’intéressé: «Dans ces régions, on est proche de l’équateur; la faible latitude permet de compenser en partie l’effet de l’altitude.» Vendredi, à l’occasion du premier Salon de la montagne au château d’Aigle, l’ancien patron de Provins évoquera la viticulture de montagne, au détour d’une conférence.

Cépages du Sud

Face aux changements climatiques, les viticulteurs s’interrogent et les vignobles ont tendance à se déplacer. Les exemples ne manquent pas: «On commence à planter en Suisse certains cépages tardifs typiques du sud de la France, comme le grenache. Les Anglais font la promotion de leur vignoble en affirmant que c’est chez eux qu’on fait du vrai champagne, car les conditions climatiques correspondent à celles qui existaient autrefois en Champagne.» Reste à savoir si on fait face à une série d’étés plus chauds ou à une augmentation durable des températures. «Dans le 2e cas, il n’est pas exclu que les vignobles suisses gagnent en altitude. On l’a vu lors d’étés trop chauds: on obtient des vins lourds, trop alcooleux.»

Vision passéiste?

À Château-d’Œx, Pascal Rittener-Ruff fait figure de pionnier vaudois en la matière. À 1080 m, le Favotais a planté 400 m2 de cépages spécifiques – solaris, léon millot et siramé, utilisés notamment au Québec et au Danemark – à des fins expérimentales, poussé par le changement climatique. Mais sa démarche est jugée illégale par le Conseil d’État et le Tribunal cantonal, qui qualifient cette altitude d’«inadaptée» et craignent que ce précédent ne puisse, «à terme, déstabiliser le marché». Un recours au Tribunal fédéral est toujours pendant.

«On a une vision très restrictive de la viticulture en Suisse, regrette Jean-Marc Amez-Droz. On s’en tient au cadastre, sans déroger. C’est dommage. S’il s’agit d’une initiative privée, qu’elle ne bénéficie pas de soutiens publics et qu’elle vise une exploitation de qualité et non de rendement, je le considère de manière positive; c’est justement une occasion de voir quels cépages peuvent fonctionner à cette altitude.»

Les ceps ne sont toutefois pas près de déloger les vaches des alpages suisses. «L’altitude implique une série de risques climatiques qu’il faudra apprendre à gérer: les retours de gel au printemps et les gelées précoces en automne, voire en été. Il faudra effectuer des relevés météo réguliers pour estimer quelle est la probabilité d’obtenir un raisin de qualité dans ces conditions. Si vous obtenez une bonne vendange tous les trois ou quatre ans, cela n’a pas de sens.»

Un nouveau salon quatre saisons

Le Festival du film alpin des Diablerets, le Villars Rando Festival, le Salon des alpages des Diablerets, le forum Ecovillages dans cette même station… Dans les Alpes vaudoises, les grands rendez-vous explorant la montagne sous toutes ses coutures ne manquent pas. Dès cette année, un nouvel événement vient s’ajouter à la liste: le Salon de la montagne.

La rencontre se déroule de vendredi à dimanche au château d’Aigle avec un riche programme de conférences, de tests de matériel, de produits du terroir… Parmi les intervenants, on pourra retrouver Jean Troillet, Fanny Smith ou encore Nicole Niquille. Pourquoi un nouveau rendez-vous au milieu d’une offre déjà pléthorique? «Nous voulions proposer une nouvelle activité au château d’Aigle, ouverte à un public large et surtout quatre saisons, expliquent Aurélie Bertholet, responsable animations et événements au château, et Sonia Halil, responsable marketing au sein de l’association touristique Aigle - Leysin - Col des Mosses. Ce salon s’inscrit dans le prolongement d’autres événements, tels que le FIFAD.» Programme détaillé sur www.chateauaigle.ch