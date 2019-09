Le sauna de la Maladaire cartonne et innove

L’équipe de Steam on the water (Vapeur sur l’eau) est aux anges. Le lancement, en janvier dernier, d’un sauna public sur la magnifique plage de la Maladaire, celle du camping du même nom, a dépassé toutes ses espérances en termes de résultats. «D’après nos prévisions, il nous fallait quatorze personnes par jour en moyenne, et nous en avons accueilli le double jusqu’à la fermeture en avril!» se félicite Ilja Bock, qui a réalisé de ses mains l’installation dans une ancienne roulotte. Fort de ce départ canon, les initiateurs annoncent la réouverture du lieu avec vue panoramique sur le lac pour le 13 octobre, soit dès la fermeture du camping.

L’association s’est entre-temps muée en coopérative. Avis aux amateurs, les cotisants sont les bienvenus: la boîte à idées déborde, mais elle nécessite des moyens pour les réaliser. L’une est en voie de concrétisation ces jours et constituera la nouveauté de l’automne: une yourte avec poêle et chaises longues en guise d’espace détente. «Il manquait un tel espace de repos, avec musique d’ambiance, ajoute Line Bachmann, autre membre de l’équipe. Le lieu pourra aussi servir à des activités de bien-être: par exemple du yoga, de la danse ou des massages.»

Le bar du camping restera pour sa part à disposition pour s’assoupir ou échanger autour d’un verre ou d’un thé dans la chaleur du fourneau. À noter la possibilité d’organiser des soirées privées le samedi soir.

Appel sur Wemakeit

Les six membres de l’équipe n’entendent toutefois pas s’arrêter en si bon chemin. Un jardin d’hiver transparent est déjà évoqué. Dès lors, les associés, qui n’ont pas ménagé leurs deniers pour concrétiser le projet, en appellent au financement participatif, dès ce lundi sur la plateforme Wemakeit. «Il nous faut atteindre 20 000 francs en un mois et demi, précise Manuel Goumaz. Et on sait combien les premiers jours sont cruciaux dans ce type de démarche pour atteindre son objectif. Les donateurs auront droit à de jolies contreparties, en entrées ou abonnements selon la somme investie.»

Sauna Steam on the waterPlage de la Maladaire, La Tour-de-Peilz. 7 jours sur 7 de 14 à 21 h en semaine, 14-18 h le samedi, 10-21 h le dimanche. Lundi: réservé aux femmes. Tarifs: 18 fr. (15 fr. étudiants/AVS), 150 les dix, 320 fr. trois mois, 600 pour six mois. www.sauna-steam.ch et Facebook