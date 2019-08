Le sauvetage en montagne héliporté placé au sommet

Le Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD) remet ce dimanche à 16 h son traditionnel Mérite alpin. «Les alpinistes Ueli Steck, Jean Troillet et Nicole Niquille, la présidente du CAS Françoise Jaquet, le skieur de l’impossible Sylvain Saudan, entre beaucoup d’autres, l’ont reçu. Le premier a été décerné au guide de Zermatt, René Arnold, en 1972», détaille Solveig Sautier, directrice administrative du festival.

Ce prix revient en cette année jubilaire au sauvetage en montagne. «C’est un hommage à tous ces hommes et ces femmes qui s’engagent quotidiennement et depuis toujours pour sauver des vies au sein du Secours alpin suisse, du Secours alpin romand, de l’Organisation cantonale valaisanne de secours, etc», explique Benoît Aymon, directeur artistique du festival. Le sauvetage en montagne existe depuis que l’homme moderne s’aventure sur les pentes enneigées ou pas. La fondation du CAS date de 1863.

«Nous allons personnifier cette récompense en recevant les directeurs de la Rega, d’Air-Glaciers et d’Air Zermatt, actives depuis des décennies dans le sauvetage héliporté en montagne», poursuit Benoît Aymon. Les responsables de chaque compagnie seront présents avec un de leurs hélicoptères. Une photo immortalisera ce moment. «Cette reconnaissance nous honore et nous touche particulièrement, car elle englobe chaque membre de la grande famille du sauvetage», déclare Patrick Fauchère, chef opérationnel d’Air-Glaciers. «Les trois compagnies honorées aujourd’hui ont ceci en commun qu’elles se soucient en priorité des possibilités qui leur permettent de sauver des vies», complète Olivier Rappaz, porte-parole de la Rega.

Geiger, ce héros

Parmi les récipiendaires du Mérite alpin du FIFAD figure encore Hermann Geiger. Surnommé, le «Saint-bernard volant» ou l’«Aigle de Sion», le pilote haut-valaisan fut la première icône du sauvetage en montagne. «Une de mes idoles. Jeune, je nettoyais ses engins sur la base de Sion», se souvient Benoît Aymon avec émotion. Geiger est l’un des pilotes majeurs de la Garde aérienne suisse de sauvetage fondée en avril 1952 par la Société suisse de sauvetage, et que tous les habitants du pays connaissent aujourd’hui mieux sous l’acronyme Rega. Si Geiger secourt alors des personnes en détresse au manche de son avion équipé de skis métalliques rétractables, la paternité du premier sauvetage en hélico revient à Sepp Bauer. C’était à Davos, fin 1952. L’engin à pales supplée rapidement l’avion car plus polyvalent, maniable et il permet au pilote de se poser presque partout à la faveur de la technique du vol stationnaire.

Au fil du temps, l’aventure en montagne, la randonnée, plus tard d’autres activités sportives et de loisir ont colonisé les cimes, notamment en Valais qui capitalise 90% des plus hauts sommets de Suisse. C’est dans le Vieux-Pays qu’ont été fondées les deux autres compagnies privées et majeures du secours héliporté: Air-Glaciers en 1965, Air Zermatt trois ans plus tard. La première est l’œuvre de Bruno Bagnoud et d’Hermann Geiger. Ce dernier disparaît en 1966 lors d’une collision entre un avion dans lequel il est passager et un planeur au-dessus de l’aérodrome de Sion. Air Zermatt a été créée en 1968 par Beat Perren. La compagnie intervient dans le Haut-Valais, Air-Glaciers couvrant le reste du canton et une partie de l’Oberland bernois. La Rega, fondation privée à but non lucratif, qui vit majoritairement grâce aux dons de ses adhérents (lire encadré), couvre tout le reste du territoire suisse. Outre sa mission considérable en Suisse, elle intervient aussi à l’étranger avec ses hélicos, comme aux Pays-Bas en 1953 ou en Roumanie en 1977.

Les sauvetages et les drames jalonnent l’histoire de ces trois compagnies qui collaborent et s’entraident lors de catastrophes naturelles comme des avalanches et autres circonstances exceptionnelles. Leur savoir-faire et leur expérience «sont particulièrement reconnus en Europe occidentale», dit Patrick Fauchère qui préside une commission internationale. La technique, les méthodes d’enseignement et de formation, les moyens ont aussi contribué progressivement à de meilleures prises en charge. Comme le filin de sauvetage et le filet horizontal en 1966, le treuil en 1970 pour exemples. À l’ère numérique, les applications pour smartphones permettent une meilleure localisation des randonneurs en détresse, et les secourir comme récemment par la Rega au-dessus de Bex. Les drones ont également fait leur apparition dans ce qui pourrait s’apparenter à une course à l’innovation. Mais dans ce secteur en partie concurrentiel, Patrick Fauchère ne veut retenir qu’un but commun: «Pour chaque sauveteur quel qu’il soit, la priorité va au patient.»

Sources Articles de «24 heures», «Le Nouvelliste», «Le Matin», «Bilan»; Université de Genève.





À chacun son territoire

Si la Rega intervient partout en Suisse sauf en Valais, c’est d’abord pour des raisons historiques. Car même si le pionnier Hermann Geiger effectue d’abord des sauvetages pour la Rega, il sera aussi l’un des fondateurs, en 1965, d’Air-Glaciers. Et c’est justement au nom du rôle de précurseur qu’a joué le canton en matière de sauvetage qu’il a été convenu que la Rega n’y opère pas.

Mais si ce principe est bien respecté, d’autres situations ont été plus tendues. C’était le cas en 2013 dans l’Oberland bernois, où Air-Glaciers dispose de deux bases. La compagnie avait reproché à la Rega d’engager ses hélicoptères plutôt que de profiter de la proximité des appareils d’Air-Glaciers. Au terme d’âpres négociations, il a été convenu que la Rega assurerait désormais le dispatching dans le secteur, en priorisant l’hélicoptère le plus proche.