Le train Vevey- Blonay devient un petit métro

«Dans quelques jours, il n’y aura plus besoin de regarder l’horaire pour se rendre à la gare», explique Jérôme Gachet, porte-parole du groupe MOB/MVR. Le 1er juillet, la cadence de la ligne ferroviaire des Pléiades passera à quinze minutes aux heures de pointe (contre vingt actuellement) sur le tronçon Vevey-Blonay. Elle restera néanmoins à trente minutes durant la journée du lundi au vendredi, les horaires restant inchangés le week-end.

Il s’agit de faire face à l’affluence attendue lors de la Fête des Vignerons, mais surtout à la demande en forte croissance durant toute l’année. Car le train des Pléiades, qui connaît une progression fulgurante, est proche de la saturation aux heures de pointe. Sa fréquentation a plus que doublé ces quinze dernières années, passant de 335'000 à plus de 760'000 voyageurs entre 2001 et 2017. Et sa direction – tout comme l’Office fédéral des transports (OFT) – s’attend encore à franchir le cap du million de passagers annuels d’ici à 2030.

Pour passer à la cadence au quart d’heure, la ligne a été dotée de huit nouvelles rames en 2015. Il a aussi fallu créer un troisième point de croisement aux Bosquets, à 500 m de la gare de Vevey, qui s’ajoute à ceux de Saint-Légier Gare et de Clies.

Parallèlement, les travaux de rénovation et de réaménagement de la gare de Saint-Légier se sont achevés en début d’année, alors que les installations de sécurité de la ligne seront finalisées à la fin du mois. Grâce à ces mesures, près de 1200 voyageurs pourront être transportés par heure entre Vevey et Blonay. «Et durant la Fête des Vignerons les passagers bénéficieront d’une offre plus élargie», précise Jérôme Gachet.

Enfin, la halte de Clies sera fermée au 1er juillet pour des questions de sécurité. Dès lors, l’arrêt Gilamont, également condamné, devrait être maintenu jusqu’à la création de la nouvelle halte Vevey-Vignerons, prévue entre les deux haltes, mais dont la construction est différée en raison d’un recours toujours pendant au Tribunal administratif fédéral. (24 heures)