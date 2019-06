Le Tribunal cantonal dit oui aux horaires prolongés

«Les commerçants qui le souhaitent peuvent prolonger les heures d’ouverture de leur magasin jusqu’au dimanche 11 août (voire 12 ou 13 août en cas de report de spectacles de la Fête des Vignerons)», communique ce vendredi la Ville de Vevey. La Cour de droit administratif et public lui a en effet donné gain de cause à la suite d’un recours d’Unia qui contestait une prolongation ne se limitant pas aux dates de la Fête (18 juillet-11 août) – ce que le règlement autorise en cas d’événement exceptionnel – mais prenant effet au 1er juin. Elle avait, dans un premier temps, refusé d’octroyer l’effet suspensif à la décision municipale (notre édition du 1er juin). Les commerces du périmètre de la Fête des Vignerons, ainsi que Manor et Migros Midi-Coindet, pourront ouvrir jusqu’à 20 h du lundi au samedi. L’Exécutif dit avoir ainsi voulu répondre à l’appel de commerçants mis sous pression par les nuisances de la Fête.

La décision de justice, parvenue jeudi matin au municipal PLR Étienne Rivier, a été annoncée le soir même au Conseil communal lors du débat sur la réponse à la motion d’Antonio Cambes (PLR), qui réclamait une telle extension (limitée à la durée de la Fête toutefois). Le vote final sur le texte en a symboliquement dit long sur le clivage gauche-droite: égalité à 36 et voix prépondérante du président PDC Martino Rizzello en faveur du oui.

«Seul l’avis des grandes surfaces compte!» tonne le PS Éric Oguey. Qui évoque en outre un «flop» au vu des affluences constatées le soir. Pour Étienne Rivier, l’essentiel reste le libre choix de chaque commerçant d’ouvrir ou non. Le municipal a en outre rappelé qu’une commission paritaire sera constituée avec un président indépendant pour régler les éventuels conflits entre employés et employeurs. «Une vaste farce, une commission alibi sans pouvoir! s’agace Alain Gonthier (Décroissance-Alternatives). Et pourquoi les grandes surfaces qui sont hors périmètre de la Fête?» Pour Philippe Herminjard (PLR), la Municipalité a au contraire «réagi dans les temps, avec mesure, dans le respect de la loi et je la félicite».

La décision du Tribunal cantonal peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral dans les 30 jours. Très improbable, selon Nicolas Mattenberger, avocat d’Unia. «Pour une manifestation qui se déroulerait tous les ans, cela ferait sens, là non, même si la décision est discutable.» (24 heures)