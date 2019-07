Les billets pour les matinées de la Fête des Vignerons soldés

Un petit mois après avoir surpris tout le monde en libérant un stock de billets pour le Couronnement, vendus entre 49 francs et 99 francs sur le site Qoqa.ch, les organisateurs de la Fête des Vignerons ont choisi de baisser les prix des spectacles diurnes. Sept représentations sont concernées. Les rabais vont de 10% pour la catégorie 3 (de 199 à 179 francs) à 39% pour la catégorie premium (359 à 219 francs). Les prix des catégories à 139 francs et 79 francs sont inchangés. La nouvelle baisse a été annoncée mercredi aux acteurs-figurants bénéficiant de tarifs encore plus préférentiels et sur le site internet de la Fête, un jour après l’annonce que 320'000 des 400'000 sésames avaient déjà été écoulés. Le point avec Frédéric Hohl, directeur exécutif.

Des rabais de 10% à 39%, c’est une nouvelle offensive commerciale?

Pas du tout! D’une part, cette nouvelle tarification pour les représentations en matinée ne concerne pas 100% mais 15% des billets. Et on ne peut pas comparer cette mesure à celle prise pour le spectacle du Couronnement. Nous espérions davantage d’achats de dernière minute, c’est vrai, mais nous répondons aussi à une demande. On entend et on lit depuis des semaines que les prix peuvent retenir ceux qui en ont envie et ne peuvent se le permettre, alors on répond à la demande.

Après le tollé suscité par la braderie sur Qoqa.ch, il avait été dit que c’était une initiative unique. Vous revenez en arrière?

Encore une fois, ce n’est pas la même chose, nous ne sommes pas dans le même cas de figure. On répond à la demande du marché et comme organisateurs avec un spectacle que tout le monde trouve magnifique, la moindre des choses pour ces acteurs-figurants qui le font, c’est d’essayer de remplir l’arène. Si l’aspect du prix est un frein pour certains, nous mettons tout en œuvre pour tenter de le desserrer.

Certains vont se sentir lésés…

Je les comprends! Mais aujourd’hui, ça nous arrive à tous d’avoir payé un billet d’avion plus cher que les autres passagers. D’un autre côté, est-ce une raison pour laisser de côté cette partie de la population qui souhaite venir?

Est-ce la dernière baisse ou faut-il s’attendre à d’autres mesures, sur les nocturnes?

Pas sur les nocturnes, c’est plein! On est toujours plus intelligent après, si on devait refaire la politique tarifaire, nous aurions sans doute augmenté le prix de certaines places parmi les moins chères et diminué d’autres suivant leur emplacement.

Neuf matinées, onze spectacles en soirée, la proportion correspond-elle aux habitudes du public? La direction artistique préférait l’option du soir…

Comme spectateur, j’ai une prédilection pour le spectacle de jour, c’est vraiment la Fête des Vignerons, on voit les costumes. D’ailleurs, c’est une préférence assez partagée. Au-delà, le nombre de représentations de jour a été conditionné à l’offre CFF. En semaine, nous n’avons pas les trains mis en service le week-end.