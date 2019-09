Les Diablerets deviennent un labo grandeur nature

Comment amorcer un virage durable dans une collectivité montagnarde de petite taille au potentiel financier limité? La question a souvent été abordée lors des rencontres organisées par ecovillages-Moving Mountains, chaque fin d’été aux Diablerets. Focalisés jusqu’ici sur le partage d’expériences inspirantes, les organisateurs du rendez-vous franchissent cette année le pas vers des réalisations concrètes. Ils se proposent de transformer le village en laboratoire, sous le nom de code DiabLab.

La première expérience consistera à suivre et documenter en temps réel la mue de l’éclairage public. «Nous devons le moderniser et cela pose des défis complexes, car il faut concilier économies d’énergie, fiabilité et services pour toutes les couches de la commune, à la fois village et station touristique, détaille Éric Liechti, municipal du développement durable. Et tout cela au milieu d’une évolution technique toujours plus rapide. Il nous fallait un partenaire. Moving Mountains nous a mis en lien avec Romande Énergie».

Un partenariat Commune-entreprise, jusqu’ici, rien de bien révolutionnaire. D’autres ont franchi le pas avec le même prestataire, à l’image de Bussigny ou de Troistorrents (VS). La différence, ici, c’est l’accompagnement de l’équipe Moving Mountains, qui prévoit de documenter tout le cheminement sur son site internet. «Il pourrait par exemple s’agir de petits films tournés quand la société viendra inspecter les installations existantes, ou de retours sur les décisions du Conseil communal, imagine Thierry Meyer, président de l’association ecovillages-Moving Mountains. On veut montrer comment une Commune de montagne empoigne les problèmes et élabore ses solutions.» «Par rapport aux partenariats que nous nouons ailleurs, ce suivi en direct va faciliter notre communication en montrant comment nous travaillons», se réjouit Guillaume Fuchs, responsable éclairage chez Romande Énergie.

Consciente de l’obstacle financier d’une transition énergétique, la société fournisseuse d’électricité a développé des modèles d’affaires rendant le changement plus accessible. Elle peut ainsi réaliser à ses frais les investissements, depuis les mâts jusqu’aux nouveaux luminaires, ne laissant à la Commune que la facture d’électricité. Les frais sont réduits, grâce à un éclairage moins gourmand et le remboursement peut s’effectuer grâce aux économies réalisées.

Autre modèle, déjà adopté par une autre Commune chablaisienne, le rachat de l’éclairage public. Troistorrents a cédé son parc pour un franc symbolique, mais s’est engagée dans un contrat sur vingt-cinq ans avec l’entreprise qui assume exploitation et maintenance. Coût annuel: 103'000 fr., contre 89'000 fr. par le passé. «Mais avec beaucoup de prestations supplémentaires et des frais qui ne pèseront plus sur d’autres services communaux», précise Guillaume Fuchs. Aux Diablerets, on évaluera les avancées lors du prochain forum Moving Mountains, dans une année.