Les Grangettes luttent pour que la nature reste reine

Jusqu’à quel point l’homme a-t-il sa place dans la nature? C’est la question qui s’est toujours posée pour les Grangettes. Cela fait trente ans maintenant que la fondation qui gère la réserve naturelle se bat pour que l’étreinte humaine n’y soit pas trop forte. Mais celle-ci ne se desserre pas, au contraire: «Avec l’urbanisation et l’essor des loisirs en pleine nature, la pression du public est en forte croissance. Un nouveau quartier de 700 habitants va encore être créé tout près, aux Fourches à Noville, explique François Turrian, président.

Et les comportements inadéquats suivent cette même évolution. Pour nous, la sensibilisation devient un enjeu majeur.» Nombreux sont aujourd’hui les promeneurs qui ne tiennent pas leur chien en laisse dans la réserve naturelle et qui sortent des sentiers autorisés. L’arrivée de nouveaux sports, paddle ou autres, perturbe également la faune des lieux.

Près de 150'000 habitants

C’est pourquoi la Fondation des Grangettes vient d'acquérir un cabanon idéalement placé à l'entrée de la réserve naturelle, à Villeneuve, pour informer les visiteurs. La construction d'un centre plus important est par ailleurs en projet dans le même secteur. «Il est urgent de rendre le public attentif aux enjeux de protection de ce site», souligne François Turrian.

La disparition massive des zones humides en Suisse et de leur grande biodiversité n’a pas épargné les Grangettes, désormais sous l’étau d’un bassin de population de 150'000 habitants à proximité immédiate.

En un siècle, la basse plaine du Rhône a vu ses marais se réduire drastiquement (90%) au profit de l’agriculture intensive, d’infrastructures, bâtiments et routes. Les Grangettes ont néanmoins pu être sauvées entre autres par l'achat par Pro Natura d'une septantaine d'hectares, principalement de marais. Le site comprend plusieurs biotopes d’importance nationale, bas marais, sites de reproduction de batraciens, zones alluviales ou autres paysages marécageux. Il abrite également une réserve d’oiseaux d'eau et de migrateurs d’importance internationale. Le secteur est en outre inscrit à l'inventaire des zones humides d'importance internationale. «Les mesures que nous avons prises et les aménagements que nous avons effectués ont porté leurs fruits», se réjouit Olivier Épars, gestionnaire de la réserve. Les derniers suivis montrent que les oiseaux d'eau nicheurs rares, comme la rousserolle turdoïde, ont presque doublé depuis l’an 2000, que les surfaces des marais et de la roselière lacustre ont augmenté de plus de 20% depuis 2006. De plus, parmi les 34 espèces de libellules présentes aux Grangettes, on trouve des populations importantes d'espèces sensibles comme le sympétrum à corps déprimé.

Outre ses activités de sensibilisation, la Fondation des Grangettes s’active surtout sur le terrain. Elle entretient les chemins, installe des panneaux d’information, construit des infrastructures, palissades ou tour d’observation. Aujourd’hui, les principales mesures de gestion sont le fauchage et le débroussaillage des marais, la création d’étangs et de mares, la lutte contre les plantes invasives et l’évacuation des bois échoués dans les roselières lacustres. (24 heures)