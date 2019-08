Les juges annulent le vote sur le Centre des congrès

Les juges du Tribunal cantonal ont confirmé l’invalidation de la votation du 10 février sur la rénovation du Centre de Congrès 2m2c. La Cour constitutionnelle a validé cette décision prise par le Conseil d’Etat le 20 mars et qui avait fait l’objet de plusieurs recours.

Suivant l'appréciation du préfet, puis du gouvernement vaudois, les juges ont estimé que les problèmes constatés dans la phase préparatoire du scrutin justifiaient d'organiser un nouveau vote. Quelque 1397 électeurs étrangers n'avaient pas reçu leur matériel de vote dans les délais, ce qui a pu avoir une influence décisive sur le résultat, étant donné l'écart de seulement 94 voix entre les électeurs favorables au projet et ceux opposés (majoritaires, l'objet avait été refusé).

Gros enjeu économique

Le projet prévoyait un investissement de 87 millions de francs pour refondre le Centre de Congrès 2m2c. Les électeurs se prononçaient sur les 27 millions à charge de la Ville, notamment pour la mise aux normes sécuritaires de l'édifice.

L'enjeu est de taille pour l'économie de cette destination touristique, qu'il s'agisse d'affaires ou d'agrément. Outre l'organisation de congrès, cette rénovation impacte également l'organisation de grandes manifestations, comme le Montreux Jazz Festival qui s'y tient chaque début d'été.

Avant de se positionner sur un éventuel nouveau scrutin, la Municipalité de Montreux va laisser s'écouler le délai de recours de trente jours qui court maintenant pour une éventuelle saisie du Tribunal fédéral.

Nouvelles réflexions

Les autorités ne sont pas restées les bras croisés pour autant depuis le vote du 10 février dernier. Dans l'idée de fédérer les différentes sensibilités autour de ce dossier, des groupes de travail ont été formés, unissant les formations politiques du Conseil communal, l'équipe de gestion du 2m2c ainsi que des groupements favorables et défavorables au projet.

Leurs réflexions ont eu pour but d'établir les points de convergence et de divergences qui serviront de matière première à un éventuel remaniement du projet. Car en cas de nouveau scrutin, il n'est pas encore certain que le projet de rénovation soit repris tel quel. La Municipalité pourrait en effet opter pour une version modifiée.