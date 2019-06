Les Mosses rêvent de baignades en plein air

Sur le plateau des Mosses, pour passer du ski de fond à la natation, il ne pourrait y avoir qu’un pas à faire. Mercredi, la Municipalité a présenté un projet de baignade naturelle, censé faire surface aux abords de l’Espace nordique, indique Radio Chablais.

L’idée a surgi il y a plusieurs mois, au gré d’ateliers participatifs organisés pour imaginer des moyens de dynamiser l’offre touristique. L’étude mandatée à la suite de ces rencontres avait confirmé la pertinence d’une telle offre. «Nous avons tenu compte des faiblesses relevées par cette étude pour tenter d’en faire des forces. Elle nous incite à créer des attractions novatrices qui n’entrent pas en concurrence avec ce qui existe déjà dans la région, explique la syndique d’Ormont-Dessous, Gretel Ginier. Une piscine, une patinoire ou des tennis étaient à proscrire. En revanche, avec cette baignade, on peut développer un projet quatre saisons.»

Accessible en été, l’étang principal épouserait le tracé hivernal des pistes de ski de fond. «La condition est que cette nouvelle offre ne doit pas entraver les activités proposées en hiver.» Le bâtiment d’accès aux bains permettra de faire d’une pierre deux coups. «Il servira également de porte d’entrée aux pistes de fond. Les utilisateurs pourront y acheter leur vignette, ce qui nous évitera les contrôles volants sur les pistes», poursuit la syndique. Un nouveau restaurant complétera l’offre. Ainsi que deux étangs supplémentaires qui serviront à la filtration par des plantes et à la régénération de l’eau. Une cascade sera également créée pour l’oxygéner.

Le coût du projet, pour l’heure et au stade d’étude préliminaire, n’est pas encore chiffré. Reste à savoir s’il satisfera aux exigences des milieux écologistes, très attentifs au développement des Mosses et à la protection de ses marais d’importance nationale. «Les étangs ne se situent pas dans le périmètre de protection des marais (ndlr: régi par un plan d’affectation cantonal), réagit Gretel Ginier. Et l’affectation de ce terrain communal est conforme aux exigences de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire, qui nous permet d’y créer une zone touristique.»

Pour mémoire, la Municipalité d’Ormont-Dessous avait lancé en 2017 une réflexion sur le développement touristique de sa station. Un crédit de 107'000 francs avait été voté par le Conseil communal et soutenu par une aide cantonale de 75'000 francs. Deux commerçants des Mosses avaient toutefois recouru contre ce crédit, dont ils estimaient qu’il était destiné à servir des intérêts privés. Le Tribunal fédéral les a déboutés en octobre dernier. (24 heures)