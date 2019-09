Les TPC entrent dans l’âge adulte pour 380 millions

Les petits trains désormais plus que centenaires qui ont forgé le Chablais font presque oublier que les Transports publics du Chablais (TPC) sortent tout juste de l’adolescence. Ce week-end, l’entreprise née en 1999 de la fusion des quatre lignes ferroviaires régionales – Aigle-Leysin, Aigle-Ollon-Monthey-Champéry, Aigle-Sépey-Diablerets et Bex-Villars-Bretaye – souffle ses 20 bougies. Elle affiche son dynamisme de jeune adulte en alignant les projets colossaux. Le transporteur entend investir 380 millions de francs d’ici à 2024, soit 60 par an, contre 14 millions entre 2000 et 2018. «Tous les financements ne sont pas encore acquis, souligne Grégoire Praz, directeur des TPC. Mais le soutien des autorités fédérales et des Cantons et Communes concernés est certain.»

Confort et sécurisation seront les deux axes de cette vaste refonte du réseau ferré exploité par l’entreprise. Elle passera notamment par la mise en souterrain du BVB entre Arveyes et Villars et de l’AOMC à la hauteur du centre Manor et de Collombey, ou encore le déplacement des rails de l’AL en ville d’Aigle (notre édition du 21 mars). Elle vise aussi à simplifier la vie des amoureux de montagne: à Leysin, les rails de l’AL seront prolongés pour atteindre le départ des remontées mécaniques. Et à Villars et Bretaye, de nouvelles gares seront aménagées. La plaine n’est pas oubliée: les TPC travailleront de concert avec les CFF à la refonte des gares de Bex et de Monthey, ainsi qu’à l’amélioration de la place de la Gare d’Aigle.

L’enjeu est de taille: «Le projet Rail 2000 visait l’instauration d’une cadence horaire sur les grandes lignes. Nous en sommes aujourd’hui à mettre en place une desserte au quart d’heure, explique Frédéric Borloz, président des TPC, syndic d’Aigle et conseiller national. Les lignes régionales doivent aussi s’adapter à ces changements. Ces adaptations sont une occasion de développement formidable pour toute la région du Chablais, et pas uniquement pour les grands centres que sont Monthey et Aigle.» Pour l’élu, l’objectif doit également être de rendre les dessertes plus attrayantes en réduisant le temps de parcours. Les TPC devraient également intégrer du nouveau matériel roulant dès 2022.

L’ASD en attente

Vendredi, l’entreprise a présenté ces projets aux autorités de la région. Grand absent de la vidéo résumant ces investissements, le prolongement de l’ASD pour 17,5 millions de francs jusqu’au pied des pistes du Meilleret. L’idée est-elle déjà enterrée? «Non. Si elle ne figure pas dans cette présentation, c’est que nous attendons une prise de position de la Municipalité d’Ormont-Dessus, explique Grégoire Praz. Nous sommes au service des Communes; nous proposons des développements possibles, mais ce sont les autorités locales qui doivent décider si elles sont pertinentes.»