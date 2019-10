Le temps est compté pour les anciens parcmètres

La Commune de Montreux a lancé un appel d’offres pour l’achat de nouveaux compteurs de stationnement. Grégory Sutter, adjoint au chef de service des travaux publics, estime la fin de leur installation pour la deuxième partie de l’année 2020. Dysfonctionnements et pannes des appareils actuels sont à l’origine de ce renouvellement, explique Jean-Baptiste Piemontesi (PLR). Aucune augmentation des prix en vue, ni de prélèvement dans la bourse communale, prévient le municipal en charge du dossier.

Ces machines plus modernes seront installées sur une partie de la commune seulement. Pour contenter au mieux les touristes, les places de parc situées au cœur de Montreux, «entre le centre du congrès et le casino», précise Grégory Sutter, seront dotées d’horodateurs acceptant, en plus des euros et des francs suisses, la carte de crédit. Outre les 35 qui se substitueront aux anciens, quatre appareils supplémentaires seront installés. En dehors de cette zone centrale, seuls une dizaine de parcmètres, sur les 34 supprimés, seront remplacés.

«La présence d’un seul parcmètre central au lieu de deux – un à chaque extrémité de la zone –, ne pose aucun problème, assure Grégory Sutter. Actuellement, la plupart des automobilistes paient le parking via une application sur smartphone. Avec cette dernière, le prix dépend de la durée effective du stationnement.»

Si cette utilisation privilégiée du smartphone n’est pour le moment qu’une supposition, une base de données statistique sur les pratiques quotidiennes des conducteurs et leurs habitudes de stationnement, demandée par la Municipalité, devrait venir la confirmer prochainement.