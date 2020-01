Ludique, le ballon a aussi fait avancer la science

Avec son thème «Aventure, science et liberté», le 42e Festival international de Ballons de Château-d’Oex fera travailler les neurones jusqu’au 2 février. Cela commencera ce samedi soir avec le Pr. Hans Peter Beck, du CERN, qui retracera le processus ayant mené à la découverte des rayons cosmiques par le duo Gockel et Hess en 1909 lors de la célèbre course Gordon Bennet. Nicolas Tièche et Laurent Sciboz, vainqueurs de l’édition 2019 et régionaux de l’étape, évoqueront leur exploit dans la foulée.

Mercredi, place à la projection en avant-première de «The Aeronauts» (2e projection le samedi) au Cinéma Eden (20h30). Le film revient sur la vie du scientifique James Glaisher et d’Amelia Wren, qui décidèrent en 1862 de monter une expédition en ballon pour réaliser le vol le plus haut de l’histoire. Pour tester la complexité du pilotage d’un ballon à gaz grâce à la réalité virtuelle, un simulateur sera présenté par ses concepteurs de la Haute École d’Ingénierie de Fribourg.

«Nous attendons 30'000 personnes»

Comme de coutume, le festival prévoit des compétitions, des vols privés, le Night Glow vendredi soir et le mercredi des enfants. «Nous attendons 30'000 personnes sur la semaine», ajoute Fred-Paulin Gétaz, président du comité d’organisation. Programme complet sur www.chateau-doex.ch.