Le marché de Vevey vit sa vie, mais craint l'interdiction

«Messieurs-dames, merci de garder vos distances s'il vous plaît.» Le ton est des plus courtois et les retours prennent la forme de sourires entendus parmi la dizaine de clients agglutinés sur les bacs de légumes frais. Au marché de Vevey ce samedi, et comme édicté par le Canton vendredi dans le contexte coronavirus, plusieurs agents de police et membres de la Protection civile circulent, tracts à la main, parmi les étals de la place du Marché. Objectif: rappeler les consignes minimales de sécurité et veiller à leur respect.

Parmi les clients, le principal thème de discussion n'est pas difficile à identifier. Pourtant, si 2-3 personnes font leurs courses avec un masque, si d'autres circulent avec l'écharpe sur la bouche et si les poignées de main et bises sont inhabituellement rares, le ton est tout sauf à l'inquiétude, et même bien souvent à la plaisanterie. «Vous n'êtes pas un peu proche pour poser vos questions?» s'amuse Yves Débonnaire. L'ancien footballeur professionnel et fidèle du marché avec son épouse est des plus sereins: «On fait attention, c'est tout, inutile de céder à la paranoïa.»

Jeanne, 77 ans, ne nourrit pas non plus de stress particulier, même si elle sait faire partie des groupes à risque. «J'ai pris des gants et mon flacon de désinfectant. Et je demande au marchand de prendre les légumes lui-même.» Bastien s'en remet pour sa part aux bons petits trucs de sa grand-mère: «Une goutte d'eau de javel par litre d'eau pour désinfecter la salade à la maison. Il peut en effet arriver que quelqu'un tousse au-dessus des produits. Mais je ne m'en fais pas pour autant, il suffit de respecter les consignes de base: garder ses distances et se laver les mains.»

D'autres sont moins regardants: «T'as raté une belle accolade tout à l'heure! lance ce Veveysan. Bon, j'ai conscience qu'on me regarde parfois avec de gros yeux...» Et sa compagne d'ajouter: «Il suffit de faire preuve de bon sens et de discernement». Thierry avoue de son côté avoir de la peine à résister à la force des habitudes: «Je croise des gens que je connais depuis 30 ans, je leur serre la main, sauf si la personne ne veut pas.»

Côté marchands, certains prennent des dispositions supplémentaires. «J'ai mis des gants aujourd'hui, pour manipuler les produits, encaisser ou rendre la monnaie», explique l'incontournable Henri-Daniel Champier à son stand de poissons. «Des gens nous demandent si on utilise du désinfectant pour les mains et on répond que oui, ajoute le marchand de fromage Daniel Manigley. Mais ça a toujours été le cas, ça ne change pas de d'habitude.»

Le clocher sonne 11h et on se rapproche du pic d'affluence. «C'est l'heure du corona-apéro», plaisante un chaland. Aline, pour sa part, ne vas pas traîner: «Là, on va y aller. Je ne suis pas parano, mais si on veut que la courbe de l'épidémie infléchisse vite, il faut faire ce qu'il faut.»

Y aura-t-il marché mardi?



Au final, tout le monde semble heureux de continuer à profiter normalement du marché bihebdomadaire malgré les circonstances sanitaires inédites du moment. Et ce, d'autant plus que plusieurs institutions veveysannes ont fermé leurs portes à l'appel des autorités vendredi.

Le bruit de l'annulation d'autres marchés, notamment à Morges et à Sion, fait toutefois beaucoup causer entre les stands. Et si celui de Vevey subissait le même sort dans un futur proche? Certains marchands le redoutent: «Beaucoup de clients nous disent ne pas vouloir que le marché soit annulé, confirme Nicolas Flotron. Ce serait du reste totalement incohérent alors que les grandes surfaces restent ouvertes.» Un dernier avis partagé par ses confrères. «Annuler serait débile, mais est-ce qu'on sera là mardi? s'interroge encore Daniel Manigley. Impossible à dire.»

On pose la question à Frédéric Pilloud, directeur de l'Association Sécurité Riviera et fidèle du marché, venu joindre l'utile à l'agréable: faire ses courses et se montrer proche de ses agents de proximité. Il est pour l'heure sans réponse: «C'est une situation évolutive et nous ne pouvons que l'analyser au fur et à mesure.»