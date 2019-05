Meurtri, le colosse a su se relever après l’innommable

Nos voisins de table sont probablement partis plus vite que prévu. Il est vrai que Jacques Oliger (prononcer «oligé») a la voix puissante et ne passe pas inaperçu, à tous points de vue. Une bonhomie spontanée, vibrante, débordante. Une force de la nature – 1,93 m et 122 kilos – qui ne s’embarrasse pas des convenances. «Je suis pourtant quelqu’un de réservé. Je ne bois pas d’alcool, je me ressource en écoutant du Chopin. Dans ma propriété en Patagonie, je prends plaisir à admirer la Voie lactée le soir, en sortant les haut-parleurs, avec un bon cigare et en faisant une exception à la règle avec un verre de whisky.»

À Monthey et à Vevey, le Franco-Suisso-Chilien est une figure: patron de La Taverne depuis 35 ans, en plein centre du bourg valaisan, et ex-tenancier du Charly’s, sur la Riviera. Deux institutions. S’il a renoncé à la seconde en 2014, il est de retour depuis peu au Cep d’Or, à cent mètres de là, où il assure un interim au pied des arènes de la Fête des Vignerons. À toute heure, on est sûr de le trouver attablé avec des clients. «Je suis un enragé de la théorie qui veut que les clients adorent voir le patron.» Yves Terrani, journaliste à la RTS et connaissance de longue date, résume bien l’avis dominant: «Il est drôle, positif, généreux et il aime le contact. Une formidable gentillesse. Un cœur énorme dans une carcasse imposante et un certain sens de l’humour, montheysan, forcément!»

Gamin, Jacques vit en petit prince des Andes, sur les étendues infinies de la propriété familiale. Il grandit dans un milieu «bourge et intellectuel». Son grand-père, commandeur de la Légion d’honneur, dirige l’Alliance française. «À peine j’ai su lire, j’avais droit au journal «Le Monde». Mais j’aimais surtout la nature. Je vivais à cheval, chassais, même si ce n’est pas politiquement correct. J’ai arrêté pour mes filles. Aujourd’hui, mes armes, c’est pour la déco.»

«J’avais 15 ans ce jour de 1971…»

Son père Edmond émigra d’Alsace en 1932 pour devenir consul de France au Chili. «C’était aussi un gros propriétaire terrien. Y avait tout: deux villages, des écoles, des terrains de foot, une église, etc. J’allais à l’école en avion. Les employés m’appelaient «Don». Je croyais que le monde appartenait à mon père. J’étais fier de lui, il était toujours soucieux des plus démunis.» À ces mots s’opère une transformation spectaculaire: le colosse craque et sanglote en évoquant le drame de sa vie. «J’avais 15 ans ce jour de 1971. Un révolutionnaire a assassiné mon père et ma sœur de 12 ans. J’ai vieilli d’un coup et ça restera toujours là, souffle-t-il la main sur la poitrine. Ma mère n’a jamais voulu me dire le nom du tueur, elle avait peur que je fasse une connerie. Je sais juste qu’il est décédé.» La tragédie laisse une mère de 32 ans avec cinq enfants en bas âge. Et la descente aux enfers n’est pas terminée: «Avec Allende au pouvoir, nous avons été expropriés. On avait trois avions, mais pas de quoi acheter notre viande. Mitterrand nous a sauvés en nommant ma mère agent consulaire. Nous avons pu récupérer 400 hectares de notre propriété, la partie la plus aride.»

La famille remonte peu à peu la pente, quand Augusto Pinochet prend les rênes du Chili. «Ma famille n’a pas cru en sa capacité à relancer le pays. J’avais lu un article dans «Paris Match» sur l’École hôtelière de Lausanne. Mon grand-père m’a dit: OK, vas-y. Sauf qu’il m’a payé l’écolage et mis un billet de 50 francs dans la poche. C’est le dernier sou que j’ai touché de ma famille. Je peux te dire que je connais toutes les plonges des grands hôtels-restaurants de Lausanne!

Mes amis de l’école roulaient en Porsche et en Ferrari. Moi j’étais fier de ma Vespa.»

À l’école hôtelière, il rencontre Nicole, son épouse et mère de leurs filles Karin et Céline. Le couple reprend l’hôtel de l’Hospice du Grand Saint-Bernard de 1978 à 1983. En parallèle, Jacques devient l’un des deux premiers enseignants de la nouvelle École hôtelière de Bluche (VS). Avant La Taverne et Le Charly’s.

Hormis la restauration, son grand dada reste l’aviation. Membre du club de Bex, il rêve de piloter un Pilatus Porter: «Pour lâcher des parachutistes et filer un coup de main. J’adore voler. Par contre, c’est nul tout seul. Alors parfois, au bistrot de l’aérodrome, je demande à quelqu’un s’il veut m’accompagner.»

Sa vie est tout aussi indissociable du sport. «J’avais un bon niveau de boxe en amateur. Mon meilleur souvenir, c’est un combat devant 13'700 personnes à Paris-Bercy en ouverture d’un match pro. Ma femme était assise avec Belmondo, Chirac et Delon. J’ai gagné par K.-O. au premier round!» Mais les photos et vidéos sont pour son chapitre le plus glorieux: l’haltérophilie. «Il n’y avait pas de club de boxe à Valparaiso, où j’ai fait mes études d’ingénieur, alors j’allais au fitness. J’y voyais un petit vieux qui soulevait. Roberto Longo, italien d’origine. Je pouvais le regarder des heures! Il m’a entraîné et j’ai vite battu les records junior, puis intégré l’équipe nationale.» S’ensuivent plusieurs médailles, notamment aux Jeux panaméricains. «J’ai aussi été champion de France avec le record national chez les +110 kilos. Et champion de Suisse.»

Au final, le grand Jacques a trois passeports, dont deux de naissance. «Au début, le suisse ne m’intéressait pas. Le Chili, c’était mes origines, les senteurs, les amis d’enfance. Aujourd’hui, je suis plus Suisse que les Suisses. Je me suis offert le passeport pour mes 50 ans. Mon cœur est ici, avec ma famille, même si je retourne 3-4 mois par an là-bas. J’ai une gueule de gars du Nord, mais dedans, je suis un petit gars à la peau bronzée et aux cheveux noirs.» (24 heures)