Une minute et demie de braquage leur vaut de 4 à 7 ans de prison

Le braquage en plein jour de la Bijouterie Meylan à Vevey, le 18 septembre 2018, était-il le fruit d’une dangereuse bande, issue de la mafia lituanienne, ou le fait de quelques «bras cassés»? Entre la version du procureur Julien Aubry et celle des avocats des cinq prévenus jugés à Renens, le président Franz Moos a retenu une voie du milieu: difficile de parler d’un gang écumant l’Europe pour effectuer des casses sur la base des éléments à disposition, mais il n’en demeure pas moins que les hommes engagés étaient aguerris et l’organisation rodée. Avant Vevey, un premier braquage était prévu à Lausanne, et des repérages avaient été réalisés à Fribourg.

Le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, déplacé à Renens pour l’occasion, a conclu à des peines de 4 à 7 ans et de 10 à 15 ans d’expulsion de Suisse pour brigandage et dommages à la propriété. Les hommes avaient brisé des vitrines et emporté pour 100'000 fr. de montres, toutes retrouvées endommagées.

«C’est une peine conforme à ce que nous attendions», ont réagi Yannick Meylan et son avocat, Nicolas Mattenberger, mercredi à la sortie de la salle d’audience cantonale de Longemalle. Tous deux espéraient «une peine exemplaire et dissuasive» après les cinq braquages subis par les bijouteries familiales ces vingt dernières années à Vevey, dont trois par des malfrats de la même région de Lituanie.

Le déni du chef

Le tribunal a tenu à sanctionner plus lourdement G.F. Cerveau de la bande, resté en retrait dans son hôtel de France voisine où devait se retrouver l’équipe, il a payé cher d’avoir nié son implication. Qualifié de «hautain et narquois» par le procureur, l’homme de 37 ans, 2m sous la toise, s’est empêtré dans un flot de propos incohérents. Sa version d’un enfant de bonne famille venu chercher du travail en France et embarqué malgré lui dans le braquage n’a pas tenu la route. Son casier judiciaire bien nourri et un mandat d’arrêt à son encontre en Lituanie pour séquestration et torture n’ont pas plaidé pour lui non plus. Pas plus que les SMS retrouvés sur son téléphone et les images vidéo attestant de sa présence devant la bijouterie les jours précédents.

«Il s’est agi ni plus ni moins d’une opération commando qui a duré en tout et pour tout 1 minute et 34 secondes. Si ce n’est pas la preuve d’une grande organisation! Et si l’employée avait tenté de s’opposer, que se serait-il passé?» Julien Aubry, procureur

Les avocats des autres condamnés ont adopté une ligne de défense similaire: contester les circonstances aggravantes de bande organisée et la dangerosité élevée du braquage, qui a laissé l’employée présente avec de lourdes séquelles psychologiques.

Parlant de son client E.B., Malika Belet a rapporté «qu’il avait consommé de la bière et de la vodka pour se donner du courage» et couru avec des Rolex plein les bras durant sa fuite, soit «la démonstration flagrante d’un manque de professionnalisme». Qui plus est, «aucun coup n’a été donné et personne n’a été menacé verbalement», selon les images du magasin. Pas même à l’encontre d’une courageuse passante qui a tenté d’intervenir. «Pas de gants, à visage découvert, et des braqueurs qui courent avec des montres dans les mains? C’est de l’amateurisme!» a ajouté Raphaël Schindelholz, conseil de G.S., «le portier» chargé de surveiller l’entrée.

Blitz de 94 secondes

Tout le contraire, selon Julien Aubry: une bande avec un degré élevé d’organisation composée de multirécidivistes condamnés dans plusieurs pays – le seul G.S. compte cinq braquages à son actif et a purgé 6ans en Allemagne. «Il s’est agi ni plus ni moins d’une opération commando qui a duré en tout et pour tout 1 minute et 34 secondes. Si ce n’est pas la preuve d’une grande organisation! Et si l’employée avait tenté de s’opposer, que se serait-il passé?»

Au final, seul V.M. aura bénéficié d’une relative clémence compte tenu de sa jeunesse, 19 ans au moment des faits. Recruté durant sa seule détention en Lituanie, il ne serait qu’un «soldat», selon le terme de l’inspecteur de l’enquête, «de la chair à canon», image son avocat, Alexandre Curchod: «Il n’est pas innocent, mais c’est le moins coupable.»