Monthey perd «un grand frère» et un as du skate

Jean-Claude Aebi décroche trois skateboards du mur de son arrière-boutique. Sur les planches fabriquées à l’initiative de son magasin de sport Hot Tension, on peut voir Mehdi Cherif virevolter sur des rampes. Elles racontent un peu la personnalité du Montheysan, décédé vendredi après avoir fait une chute dans le canton de Neuchâtel. D’abord son amour du skate. «Il fréquente notre magasin depuis le début, depuis 1999, raconte le patron. Il a toujours joué le jeu.» Elles disent aussi sa discrétion: «Il n’était pas du genre à se mettre en avant. L’initiative de ces planches personnalisées est venue de nous, en voyant ses créations. Ce n’est pas lui qui nous aurait demandé de faire ça. D’ailleurs, pour le quatrième skate qu’on lui a fait, il a demandé que tout le team du skatepark soit mis à l’honneur.»

Vendredi, Mehdi Cherif a perdu la vie lors d’une randonnée au Creux-du-Van, «alors qu’il s’apprêtait à faire une photo avec son téléphone», selon la police neuchâteloise. À Monthey, la nouvelle émeut: ce jeune père de 35 ans s’engageait depuis de nombreuses années pour la jeunesse de sa commune. Animateur au centre socioculturel Soluna, il était apprécié et respecté. «Il incarnait véritablement la volonté d’accompagnement de notre jeunesse, salue le président (syndic) de Monthey, Stéphane Coppey. Il a travaillé plus de dix ans; cette longévité lui a permis de créer un lien avec ces jeunes.» Il a notamment contribué à les sensibiliser au littering grâce à la «Brigade anti-déchets», composée de jeunes de Soluna et engagée dans le nettoyage des espaces publics.

Certains le décrivent comme «un grand frère», qui savait s’imposer naturellement auprès des jeunes. «Il était toujours à leur écoute, compréhensif et rassurant», réagit un ami proche, David Schaller. Municipal en charge de la Jeunesse, de l’Intégration et des Sports, Gilles Borgeaud abonde: «Il était attentif à leurs préoccupations. Sans doute parce que même à 35 ans il avait gardé un esprit jeune.» Selon l’édile, le Service montheysan de la jeunesse, «qui fonctionne comme une vraie famille», a été fortement marqué par le drame.

Le «nounours au physique solide avec un cœur en or», selon David Schaller, était surtout un passionné. Passionné de skateboard: «Il a beaucoup voyagé aux États-Unis, a participé à toutes les grandes compétitions là-bas. C’était un ambassadeur romand du skate», raconte Jean-Claude Aebi. Et David Schaller d’ajouter: «C’est grâce à lui que la ville de Monthey a obtenu son skatepark.» Le trentenaire avait pris une part active dans la création du club local, Speed Metal.

Dans son garage pour motos, Sébastien «Gonzo» Gonzalez évoque aussi sa passion de la bécane. «Dès qu’il faisait beau, il partait faire un tour. On a fait un roadtrip il y a un an presque jour pour jour. On avait effectué un tour de Suisse: plus de 2000 km en quatre jours. C’était une belle personne.» (24 heures)