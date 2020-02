Le Mont-Pèlerin n'a plus de restaurant

«Il est pour le moins dommage que ce genre d'établissement, de par sa situation, sa terrasse et l’accès par funiculaire, soit fermé.» Difficile de contredire Patrick Dubler, tant la vue sur la Riviera et le lac depuis le restaurant Saveurs et Couleurs est à couper le souffle. L’habitant du village est doublement contrarié: l’enseigne, qui a fermé en septembre sans la moindre explication, est la dernière du Mont-Pèlerin, si l’on excepte les deux restaurants cinq étoiles de l’Hôtel Mirador voisin: le Patio et l’Hinata.

«J’en ai parlé à la Société de développement Chardonne-Mont-Pèlerin, dont je suis membre du comité, et aux autorités. Mais visiblement, il n’y a rien à faire.» Fabrice Neyroud, syndic de Chardonne, confirme. Lui-même a appris la nouvelle alors qu’il s’apprêtait à débarquer avec le personnel communal pour un souper fin novembre: «C’est un établissement privé et nous ne pouvons intervenir. Nous avons malgré tout fait parvenir un courrier au propriétaire, pour l’heure resté sans réponse. Il faut au moins que l’établissement ouvre le printemps et l’été. C’est une mine d’or avec cette terrasse et ce positionnement!»

Paul Mamassis, le propriétaire, ne dit pas autre chose: «On ne peut pas laisser un aussi beau restaurant fermé, mais j’y ai été contraint en raison de problèmes avec mon personnel, explique-t-il sans en dire plus. J’ai donc décidé de mettre en gérance et la réouverture est prévue en mars. Je suis en discussion avec un candidat, mais je ne voulais pas répondre à la Municipalité avant d’avoir une solution définitive.»

Paul Mamassis, ancien tennisman, avait repris en 2016 ce qui était alors Le Chalet, restaurant de l’Hôtel Mirador à l’époque. Rebaptisé L’Aigle Gourmand, il avait fermé début 2019 pour rouvrir en mai à l’enseigne de Saveurs et Couleurs. Paul Mamassis possède deux autres restaurants, à Bossonnens et à Bulle (FR).