Montreux bascule de justesse de droite à gauche

L’alliance rose-verte de Montreux a réussi le pari d’arracher, dimanche, la majorité à la Municipalité, après le second tour de l’élection complémentaire organisé à la suite de la démission de Pierre Rochat, municipal PLR.

Fer de lance de la gauche, la présidente socialiste de la Commission des finances, Irina Gote, s’est imposée d’extrême justesse devant le candidat PLR Florian Despond: 26 petites voix d’écart. Avant ce jour qualifié d’«historique» dans les rangs de la gauche (voir ci-dessous la réaction du camp socialiste), la Municipalité était composée de quatre PLR, deux socialistes, un Vert. Ville politiquement à droite, Montreux n’a connu dans son histoire qu’une seule gouvernance de gauche, d’une dizaine d’années, marquée par la syndicature du socialiste Pierre Salvi.

Ainsi, 2402 Montreusiens ont voté pour Irina Gote (50,1%), 2376 pour Florian Despond. Le taux de participation est faible: 29,2%. Il est très légèrement plus haut qu’au premier tour d’il y a trois semaines: 28,4%. À cette occasion, dans une triangulaire avec Emmanuel Gétaz (Montreux Libre), qui s’est retiré entre les deux tours, Irina Gote était déjà sortie en tête; 170 voix d’écart séparaient alors les deux favoris.

Le PLR n’a pas réussi à combler la différence malgré la mobilisation. Surtout, la droite aurait pu (dû?) y parvenir compte tenu de l’appui, annoncé dans «24 heures», de l’UDC et des Vert’libéraux, Montreux Libre n’ayant pas donné de consignes de vote à ses électeurs. Présent dimanche, Tal Luder, le président de l’UDC, faisait remarquer qu’entre le PLR et son parti, «la droite conserve la majorité au Conseil communal».

«Force et courage»

La troisième candidature à la Municipalité de la troisième ville du Canton aura donc été la bonne pour Irina Gote, 45 ans, commerçante d’art à Lausanne, ancienne première citoyenne de la ville de Montreux. «Je tiens d’abord et surtout à remercier les Montreusiennes et les Montreusiens qui m’ont fait confiance, et qui se sont reconnus dans notre programme, nos idées, notre engagement. Beaucoup de femmes m’ont soutenue. L’une d’elles m’a confié que c’était la première fois qu’elle votait et qu’elle me donnait sa voix. Ça m’a insufflé beaucoup de force et a renforcé mon courage», déclare la nouvelle municipale de la Perle de la Riviera, qui est rapidement venue parler à son adversaire du jour (voir la photo ci-dessous).

Le jeune entrepreneur Florian Despond (32 ans) n’est donc pas parvenu à conserver la majorité de droite que Pierre Rochat avait obtenue de haute lutte en décembre 2010: «Je suis très déçu de perdre ce siège, surtout avec un écart de voix si minime. Je félicite Irina Gote, qui a su profiter de la vague verte, notamment. Pour le PLR, toutes les planètes n’étaient pas alignées. D’autres occasions se présenteront. D’ici là, je vais m’engager encore plus fort pour ma ville et mon parti.» Municipal démissionnaire, Pierre Rochat constatait que «la politique est un art difficile et qu’il faut savoir composer avec. Les Montreusiens, même avec une très courte avance, ont choisi le changement. On ne peut que s’incliner.»