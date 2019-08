Musique & Montagne donnera trois concerts

Le Stage Musique & Montagne, festival atypique, vit actuellement aux Diablerets sa 27e édition. Imaginé et toujours dirigé par Christophe Gesseney, à la fois passionné de musique et de marches, «il permet à des amateurs d’horizons différents d’allier tous ensemble le chant choral et la belle randonnée dans nos montagnes».

Venus de toute la Suisse, de Belgique, de France, d’Allemagne et même du Maroc, 67 stagiaires alternent marches dans les Alpes vaudoises sous la responsabilité de guides professionnels de la station et répétitions d’œuvres sacrées du répertoire classique.

Cette année, ce sont les «Vêpres solennelles d'un confesseur», de Wolfgang Amadeus Mozart (sous la direction de Benjamin Fau), ainsi que la «Theresienmesse», de Joseph Haydn (Christophe Gesseney à la baguette), qui ont été étudiées. Les solistes sont Candice Ielo, soprano, Manon Duboc, mezzo, Mathias Reusser, ténor, et Ronan Nédélec, baryton. Le chœur Musique & Montagne est accompagné d'un ensemble instrumental constitué de professionnels internationaux.

Avant trois concerts qui seront donnés en terre vaudoise, et afin de lancer publiquement cette 27e édition, le public est invité ce samedi à l’église catholique des Diablerets au concert de Datina, qui interprète de la musique populaire roumaine comme mise en bouche.

Les concerts des stagiaires auront lieu le mercredi 7 août, à 20 h, à la Maison des Congrès des Diablerets, le jeudi 8 août au temple de Villars et le vendredi 9 août, à 20 h, à l’église Saint-François de Lausanne. Christophe Boillat

Billetterie sur le site www.musique-montagne.com ou info@diablerets.ch. 024 492 00 10.