Nos chroniques de la FeVi réunies dans un livre

Pour se souvenir des moments marquants, il y a les coupures de journaux. Mieux que ça, pour ceux qui ont aimé la Fête des Vignerons et les chroniques que Philippe Dubath y a consacrées cet été dans «24 heures», un livre (accompagné des photos de l’auteur) vient de paraître aux éditions veveysannes de l’Aire: «Airs de fête». Un souvenir indispensable pour les bébés qui étaient dans les ventres des figurantes Marisa et Nathalie, ou encore pour les mariés qui ont célébré leur union en costume, Sandra l’Effeuilleuse et Sacha l’Homme du premier printemps.

Mais, au fil de ces vingt-deux chroniques, le livre ne séduira pas seulement ceux qui y sont cités: les autres y trouveront l’occasion de revivre un peu de l’ambiance de la Fête, de ses odeurs, de ses chants. De ces moments où les gens se parlent dans le train plutôt que de se focaliser sur leurs téléphones portables, ne sortant l’appareil que pour photographier des figurants. Un hommage aussi aux humbles travailleurs «de tout en bas de la pyramide», comme les ramasse-crottes chers au cœur de Philippe Dubath.

Des vaches et du divin

Le lecteur y retrouvera aussi l’homme inconnu («était-il une star de l’opéra?») qui a chanté «avec maestria et talent» le «Ranz des vaches» depuis une fenêtre du palace des Trois Couronnes. Ou deux bonnes sœurs, qui ont vu du divin dans cette Fête des Vignerons, «dans la devise Ora et labora, dans la solidarité des gens, dans l’amour de la terre, du travail, et dans le fait que cette fête donne le sourire à tout le monde». Cette fête a évoqué à l’auteur «l’âme des poètes» de Charles Trenet, où «longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues». De même, ce livre permet, même si l’arène est définitivement démontée ces jours, de retrouver l’esprit de la Fête, pour longtemps.