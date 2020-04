Un nouveau parti à l’assaut de la Municipalité de Vevey

Le panorama politique veveysan compte un parti de plus: En Avant Vevey. À peine référencée sur le site de la Commune, cette formation affiche ses ambitions: faire son entrée à la Municipalité dès l’élection complémentaire qui doit désigner le successeur du PLR Étienne Rivier, démissionnaire au 31 juillet.

Ils sont ainsi trois, à ce stade, à briguer le siège de l’actuel chef des Finances. Oliver Ghorayeb, président du nouveau parti, rejoint Yvan Luccarini (Décroissance-Alternatives) et Valentin Groslimond (le poulain du PLR). Il reste jusqu’à midi, ce lundi, aux éventuels invités-surprises pour déposer leur candidature.

Quoi qu’il en soit, la procédure est vouée à n’être qu’un tour de chauffe sans lendemain. En effet, comme il n’y aura pas d’élection tacite ce lundi – et ce en dépit de discussions dans ce sens ces derniers jours (lire encadré) –, le scrutin du 17 mai est annulé, conformément aux directives édictées par le Conseil d’État dans le contexte du coronavirus. Le processus sera donc repris à zéro, dépôt de candidature compris, lorsque la date de l’élection sera arrêtée.

«Nous voulons favoriser un climat d’apaisement au sein de la Municipalité, ce que les partis existants ne sont pas parvenus à faire»

Oliver Ghorayeb, Libano-Franco-Suisse de 47 ans, père de trois grands enfants et Veveysan depuis près de deux décennies, a néanmoins voulu sortir de l’ombre dès maintenant. Ingénieur diplômé en informatique en France, où il a travaillé pour diverses entreprises, il a été employé et cadre chez Nestlé durant dix-sept ans. «À la fin de l’année dernière, j’ai toutefois décidé de ne pas accepter une promotion qui aurait nécessité que je déménage en Italie et donc de quitter ma ville de Vevey, explique-t-il. J’ai décidé de donner une nouvelle orientation à ma carrière et de devenir indépendant.» En parallèle, ce natif du pays des cèdres veut «consacrer plus de temps pour sa ville et la jeunesse». C’est dans ce même élan que ce passionné de basket avait contribué à fonder, en 2016, Union Lavaux Riviera Basket, «un des plus grands mouvements jeunesse de basketball en Suisse avec plus de 230 jeunes joueurs de 5 à 20 ans».

«Un esprit fédérateur»

L’ambition majeure affichée par En Avant Vevey est «de fédérer les citoyens autour de projets communs ambitieux et réalisables». Le parti, qui ne se veut «ni de gauche ni de droite», entend transformer Vevey «en une commune dynamique, écologique, humaine et florissante», en créant «un climat d’apaisement et rassembleur au sein de la Municipalité, une chose que les partis existants ne sont pas parvenus à faire».

Dans son programme, la formation entend développer les infrastructures sportives et promouvoir le sport pour tous, favoriser la mobilité douce et un développement respectueux de l’environnement, être à l’écoute des commerçants, assainir les finances, fluidifier le trafic en ville et doper le réseau de places de parc. En résumé: «Faire à nouveau briller notre ville!» Même en cas d’échec lors de la complémentaire, Oliver Ghorayeb garantit qu’une liste En Avant Vevey sera déposée lors des élections régulières du printemps 2021.