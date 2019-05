Otages d’une relation toxique, père et fille en viennent au crime

Chronologie de faits

1 décembre 2016: Coup de fil houleux entre la mère et la fille, D.



12 décembre 2016: Le meurtre est commis dans la nuit, au domicile des parents.



Du 12 au 16 décembre 2016: Père et fille s’affairent à nettoyer les traces du crime.



16 décembre 2016: Le cadavre, placé dans un container à eau, est jeté dans un ravin aux Monts-de-Corsier.



17 décembre 2016: Le véhicule de la victime est abandonné par le duo au bord du Rhône à Chessel pour laisser croire à un suicide. D. se rend à la gendarmerie de Rennaz et signale la disparition de sa mère.



18 décembre 2016: D. contacte une de ses tantes et raconte que sa mère n’est pas rentrée de son shopping à Vevey le jour précédent.



4 mars 2017: R., le père, rédige une fausse lettre d’aveux où il dit avoir tué sa femme par accident. Il la dissimule dans le boîtier électrique de son domicile. Son but aurait été que le corps de son épouse soit retrouvé à son propre décès et puisse recevoir une sépulture décente.



21 avril 2017: Le corps de la victime est retrouvé par un promeneur.



28 avril 2017: L’époux de la victime est arrêté. Il est en prison depuis.



2 juin 2017: D., la fille de la victime, est arrêtée et placée en détention provisoire. Son époux est prévenu. Il sera libéré de toute charge en fin d’enquête.



12 février 2018: Le Tribunal fédéral admet un recours de D. et ordonne sa libération immédiate. Les déclarations du père et de la fille se contredisaient sur différents points, d’où la mise en détention de D. Mais selon Mon-Repos, le risque de collusion ne suffisait pas à justifier son maintien en prison.



27 mai 2019: D. et R. sont devant la Cour criminelle de l’Est vaudois. Tous deux sont prévenus d’assassinat, atteinte à la paix des morts et entrave à la justice pénale.