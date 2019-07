Parquer à Vevey deviendra un luxe

La Fête des Vignerons milite pour la mobilité douce. Mardi, les CFF ont annoncé la mise en place de 1000 trains supplémentaires pour desservir la Ville d’images, à l’occasion du grand rendez-vous (lire encadré). Parallèlement, l’annonce des tarifs «spéciaux» de stationnement dans la région provoque l’ire des Veveysans sur les réseaux sociaux. Habituellement louée 2 francs l’heure, la case au Panorama coûtera 25 francs pour 5 heures de stationnement. Il faudra ensuite débourser 10 francs par heure supplémentaire. Même topo ou presque du côté du centre Manor: il en coûtera une modeste obole de 3 fr. 50 pour 2 h 30’… Et 40 francs pour 4 heures, puis 10 francs supplémentaires par demi-heure. Les organisateurs de la FeVi offrent toutefois une alternative pour délester le centre: 3500 places de parc ont été aménagées à proximité des sorties d’autoroute. Le tarif pour y laisser son véhicule? 30 francs, navette jusqu’à l’arène comprise (20 francs en cas d’achat en ligne).

Mesure mal communiquée

À Vevey, la mesure passe mal auprès de certains commerçants: «Non content de rendre tout accès aux commerces de la vieille ville quasi impossible au vu des interdictions de circulation imposées de jour en jour, voilà que l’on nous gratifie d’une hausse démesurée du prix du parking Panorama. Avez-vous oublié que les petits commerces sont le poumon de votre ville?» tempête la Boulangerie Jotterand sur sa page Facebook. Pour le conseiller communal Yvan Luccarini, l’intention a mal été communiquée: «Seuls les tarifs longue durée subissent cette hausse; l’objectif est clairement de dissuader les spectateurs de descendre au centre-ville et ainsi de laisser suffisamment de places aux clients des commerces. Je ne trouve pas déraisonnable d’encourager le recours aux transports en commun durant la Fête: un afflux massif de véhicules à Vevey pourrait causer des problèmes importants.» Président du Conseil communal et hôtelier, Christophe Ming encourage ses hôtes à se rendre à Vevey en train. «Les CFF mettent en place un important dispositif. Cela dit, les hausses de tarifs restent raisonnables. Durant quelques semaines, Vevey sera la capitale de la Suisse. Cela nécessite de prendre des mesures pour un bon accueil: elles passent notamment par une tarification dynamique des parkings et par des aménagements en périphérie pour que les spectateurs puissent se rendre facilement à Vevey.»

Plutôt favorable à cette politique de dissuasion, l’UDC Bastien Schobinger s’interroge toutefois sur son efficacité. «Quand le prix du stationnement est presque aussi élevé que l’amende, on va au-devant de certains problèmes.» L’élu se dit également dubitatif quant aux tarifs pratiqués sur les parkings excentrés. Alors qu’il en coûtera 25 francs pour parquer 4 heures au Panorama, il faudra donc débourser 30 francs pour laisser son véhicule à La Veyre. À titre de comparaison, il en coûte 12 francs pour 9 heures sur le Parc & Ride de Vennes, à Lausanne.

Directeur exécutif de la FeVi, Frédéric Hohl juge ce montant «relativement bon marché. Nous devons veiller à maintenir un équilibre. Il s’agit d’encourager les gens à venir en transports en commun, mais l’infrastructure n’est pas suffisante pour les 800'000 personnes attendues. Nous devons également offrir la possibilité à nos spectateurs de venir en voiture. D’où ce tarif établi par comparaison avec d’autres manifestations, qui a également pour but d’inciter au covoiturage.» Au final, les organisateurs espèrent que 65% des visiteurs privilégieront les transports publics.

La foire aux cases

La pénurie annoncée de places de parc à Vevey donne indubitablement des idées. La société PMS-parkings, à Renens, invite ainsi ses clients à «penduler futé». Elle a mis à disposition 80 cases au Nest, au prix de 250 francs par mois, contre 160 hors Fête des Vignerons. Tout est loué depuis plusieurs semaines, annonce le responsable du site. Les locations par des privés se multiplient aussi. Sur Anibis, on peut par exemple dégoter une place à proximité de la gare pour 250 francs, pour la durée de la manifestation. Une autre «à cinq minutes de l’arène» est disponible pour 500 fr. ou 200 fr. à la semaine. Un habitant de Corsier cède volontiers sa place pour 130 francs la semaine. Avis aux amateurs.

(24 heures)