Premier coup de gueule de Valentine Python

«Je recommence à faire mon cours de climatologie tant que l’attitude est celle-ci.» Valentine Python (Les Verts), qui a intégré le Conseil communal l’an dernier, n’avait jusqu’à présent pas haussé la voix au perchoir. Il en a été tout autrement mercredi, quelques jours après son résultat canon aux élections fédérales (arrivée 5e de sa liste, devant des figures du parti). «Déjà en commission j’ai entendu «non, ce n’est pas vrai». Or nier le réchauffement climatique est comme nier que si je lâche ce stylo, il tombe», a-t-elle fulminé, geste à l’appui.

Le débat était de savoir si (comme les autres communes de la région) La Tour-de-Peilz reconnaissait l’intérêt régional du téléski de La Châ, sur le domaine skiable des Pléaides. Avec pour conséquence que le fonds régional CIEHL (Commmunauté intercommunale d’équipements du Haut-Léman) débloque 300'000 francs pour cofinancer le remplacement de ce téléski de 1954. Le but est de remonter de 270 m son point de départ (à 1160 m) et de faire parvenir son arrivée à 100 m du restaurant de La Châ. Les travaux – déjà en cours, pour 1,9 million – sont pour le surplus pris en charge par Blonay et Saint-Légier, propriétaires des installations.

«Manque de vision»

Valentine Python a affirmé que les réponses obtenues sur la problématique de l’enneigement ne sont à ses yeux pas satisfaisantes. Face aux arguments selon lesquels le domaine est skiable dès 20 cm d’enneigement et que la question climatique a été prise en compte en réduisant la durée d’amortissement de 30 à 20 ans, Valentine Python pointe un «manque de vision»: elle rappelle que la part des précipitations sous forme de neige est passée de 85 à 75% de 1960 à 2010 et descendra à 55% à l’horizon 2035 pour une altitude de 1200 m.

À la droite boélande, qui lui demandait pourquoi elle n’avait pas proposé un rapport de minorité, Valentine Python a rétorqué: «Je ne suis pas opposée à l’intérêt public régional, je le reconnais comme pratiquement tout un chacun. Mais j’aimerais qu’on réfléchisse à ce qui viendra ensuite. Enfant, j’aimais aussi skier dans les Montagnes neuchâteloises. Simplement, dans ma région d’origine, cela fait déjà quelques années que je ne peux plus le faire.» Le Conseil a voté pour une participation financière au remplacement du téléski.