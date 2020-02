Le principal axe vers Glion reste fermé trois jours par semaine jusqu’en 2021

Principal axe vers Glion et Caux, la rue du Temple à Montreux restera fermée trois jours par semaine, les mardis, mercredis et jeudis jusqu’en juillet 2021. Sur le secteur situé en aval du temple Saint-Vincent, le nombre important de réseaux souterrains, dont plusieurs conduites n’auraient pas été répertoriées avec précision, a compliqué le chantier. Raison pour laquelle les spécialistes mandatés ont demandé cette fermeture, acceptée par la Municipalité. «Plusieurs variantes d’exécution ont encore été étudiées pour faire face à ces difficultés et réaliser les fouilles en maintenant une voie de circulation comme prévu, explique Enrico Bergonzo, chef du Service des travaux. Mais nous avons dû admettre qu’il n’était plus possible de travailler efficacement et, surtout, en sécurité, dans ces conditions.»

Initialement, le planning prévoyait le maintien d’une voie de circulation sur la rue du Temple (3000 véhicules par jour) durant une grande partie des vingt-quatre mois de chantier. Il était alors toutefois déjà envisagé de fermer la route au trafic, mais pour huit semaines seulement, lors des travaux sur le tronçon particulièrement étroit situé en aval du temple.

Pour ce qui est de la partie des travaux en amont du temple jusqu’au débouché de l’avenue de Collonge, qui comprend notamment le remplacement du trottoir en estacade, la première phase est en train d’être réalisée. «Après ce premier tronçon, les étapes de réalisation pourront être affinées et la durée totale du chantier peut-être réduite, explique Enrico Bergonzo. La Municipalité sera en mesure de donner des informations plus précises prochainement.» La déviation de la circulation sera revue et la signalisation améliorée. En ce qui concerne un éventuel déneigement, la voirie s’occupera prioritairement de l’avenue de Collonge, ainsi que de la route du Pont-de-Pierre.

Entamés en août dernier, les travaux comprennent la réfection de l’estacade située sur le tronçon entre le temple Saint-Vincent et l’avenue de Collonge. Placée sous haute surveillance depuis plusieurs années, elle était dans un état de dégradation avancé. Le très mauvais état du trottoir nécessitait aussi un remplacement rapide, sa capacité portante ayant été jugée insuffisante par une expertise. Le gabarit de la route doit aussi être augmenté pour assurer le croisement de deux poids lourds à vitesse réduite. La Commune a décidé de profiter des travaux pour renouveler la chaussée entre les Planches et l’avenue de Collonge.