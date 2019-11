Le projet de la législature à bout touchant à Veytaux

Ce n’est pas tous les jours que le Conseil communal de Veytaux doit se prononcer sur une somme aussi conséquente. Depuis lundi, les élus ont entre les mains le préavis concernant le projet de bâtiment intergénérationnel à 6,24 millions de francs. Le 2 décembre, ils l’approuveront ou non.

Conformément au plan de quartier Au They, voté en octobre 2015, le nouvel édifice, voisin du collège et de l’administration, abritera une quinzaine d’appartements protégés dans les étages. S’y ajouteront une garderie et une UAPE de 30 places au rez-de-chaussée, ainsi qu’un local dit «polyvalent» pour des services (soins, coiffeur, pédicure, consultation). Une salle de 68 places dédiée aux sociétés locales et à la population prendra place en sous-sol. Ce dernier point ajouté à la copie initiale a contribué à gonfler la facture: de 5 millions aux 6,24 demandés.

Lift et pont piétonnier/b>

Un ascenseur public et une passerelle sont prévus pour relier la route cantonale au niveau du nouvel arrêt de bus Veytaux-Gare à l’esplanade du collège, et ainsi s’éviter des montées à forte déclivité. L’infrastructure fait l’objet d’un préavis à part pour une somme de 691'000 francs. Elle s’ajoute à l’ascenseur extérieur prévu dans le projet de bâtiment.

Veytaux couvrira 2,5 millions en fonds propres. Pour le reste (3,7 mio), elle aura recours à l’emprunt. Christine Chevalley, syndique, se félicite de ce projet «qui va rapporter des revenus à la Commune». Les loyers des appartements généreront en effet 300'000 francs par an. Déduction faite des intérêts et amortissements, le revenu net s’élèvera à 67'000 francs.

À noter que la mise à l’enquête du projet à l’automne 2018 avait donné lieu à deux oppositions. L’une d’entre elles a débouché sur une convention réclamant de préserver un cèdre du Liban et de garantir une hauteur de bâtiment ne coupant pas la vue sur le château de Chillon. Il est prévu que ladite convention soit signée avant le 2 décembre. En cas de oui des élus ce soir-là, les travaux pourraient débuter en mars prochain pour se terminer en septembre 2021