Pros et fous volants se retrouvent à Villeneuve

L’adrénaline sera au rendez-vous dès vendredi à Villeneuve. Pendant trois jours les fous des airs venus du monde entier s’affronteront pour la 11e compétition internationale de parapente acrobatique. Il sera possible d’observer, entre autres, les talents du chablaisien Jérémy Péclard, champion suisse actuel en solo et synchro, et de son coéquipier neuchâtelois, David Geiser.

En plus du parapente, des démonstrations de deltaplane, de parachutisme, de wingsuit, de base jump et d’avions acrobatiques sont prévues tout au long de la compétition. On retrouvera par exemple les Flying Frenchies, qui ont carte blanche pour présenter leurs derniers délires, ou la Super Puma Display team des forces aériennes suisses, accueillie pour la première fois à Villeneuve.

Les plus jeunes aussi pourront rêver de leur futur de parapentiste ou de pilote en faisant un tour dans «l’Astro Avion», ce manège conçu par Gerry Oulevay alias «Le Pilote fou», ou en participant à des ateliers gratuits sur les thèmes de l’air et des objets volants. Des vols biplaces seront également proposés au public sur toute la durée de l’événement. Pour ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre, stands de restaurations, bars, DJ et même cracheuses de feu seront de la partie pour animer les rives.



Acroshow, 23-25 août, Villeneuve

Plus d’infos.: www.acroshow.ch