«Quand la petite Julie me demande pourquoi je pleure en chantant, je reverse une larme»

Bouèbe en 1955, à cheval en 1977 avec les cavaliers d’honneur, dans le bredzon du maître armailli en 1999, Raoul Colliard porte la mémoire de la Fête des Vignerons. Au propre comme au figuré. Le Châtelois incarne L’Armailli 1819 dans le spectacle imaginé par Daniele Finzi Pasca, un bonheur évident pour le patron de la buvette d’alpage la Saletta, aux Paccots.

C’est là, au pied de la Dent-de-Lys, face au Plateau, au Jura, au lac et aux Préalpes fribourgeoises qu’on le retrouve au matin du Couronnement. Il a une chambre à La Tour-de-Peilz, si jamais… mais la fraîcheur de ses 1499 mètres d’altitude l’appelle. Comme l’envie de «préparer la terrasse» et «d’envoyer à midi» des fondues ou les macaronis à la crème, les jours où le spectacle veveysan a lieu le soir. «J’ai été armailli sur cet alpage, j’y ai été fromager et depuis 1985 on l’a transformé en buvette. Quand on aime un coin de pays, on a envie de le partager. Maintenant, poursuit-il, j’ai 78 ans et si avec ma femme on n’a pas encore pensé à arrêter, c’est que ça nous fait toujours plaisir de faire plaisir. J’ai de la chance de l’avoir, elle prend la responsabilité pendant la Fête avec une équipe formidable. Mais, ces jours, j’avoue qu’il faut mettre le papier carbone. Même si une heure de sommeil ici en vaut deux en bas.»

Il n’est même pas 10 heures et le téléphone n’arrête pas de sonner. C’est Myriam Colliard qui prend: «On se disait que pendant la Fête, peut-être, il y aurait moins de monde. Mais ça n’arrête pas, et c’est vrai qu’il ne se passe pas un jour où on ne parle pas de la Fête. Il y en a même qui viennent ici pour avoir des informations.» Et dire que Raoul Colliard a failli ne pas la faire…

Il avait pourtant dit non

«Ça s’est décidé là, dit-il en pointant du doigt l’une des tables de la terrasse. J’étais descendu pour la prise des mesures mais au moment de décider d’une inscription définitive, j’avais dit non. Je ne voulais pas être le vieil armailli qui s’incruste. Et c’est la secrétaire de l’Association des armaillis de la Fête qui m’a appelé, étonnée, en me demandant si je savais utiliser internet. Je lui ai répondu que ce n’était pas une erreur mais, deux jours après, Daniele Finzi Pasca était là.» Les deux hommes se sont connus en 2015 à Montréal en Lumière, la Suisse y faisait valoir sa gastronomie dont la fondue que Raoul Colliard servait dans le restaurant de Garou. «À chaque fois qu’il vient en Suisse, il passe par ici. Je dis tout ça, mais après vous mettez dans l’ordre, hein!» Retour donc en 2018 sur la terrasse de la Saletta. «Daniele m’a dit que je ne pouvais pas lui faire ça et qu’il m’avait prévu un rôle.»

Petit-fils du soliste du «Ranz des vaches» de 1927, descendant d’une famille de la Veveyse fribourgeoise qui a la Fête dans son ADN – «parce qu’on descendait nos gruyères à Vevey pour qu’ils embarquent vers Genève, puis Lyon» – Raoul Colliard a continué à dire non. «Je n’ai pas pour habitude de revenir en arrière, mais j’étais aussi très fier.» Le septuagénaire boit le jus de cassis – des vitamines! – que son épouse vient de lui amener, les premiers clients débarquent et l’heure du premier cortège de la Fête 2019 se rapproche. Mais l’Armailli 1819 n’en sera pas, préférant se concentrer sur le spectacle. «Daniele m’a fait confiance, je ne veux pas le décevoir, je veux tenir mon rôle et là, ça serait trop. Je l’ai averti.»

On retrouve donc le Châtelois devant l’entrée des artistes. «On doit aller assez tôt pour qu’ils nous mettent le micro, mais j’ai monnayé l’horaire contre un tee-shirt d’armailli, ça a marché», rigole-t-il. Et ces rires se poursuivent à l’intérieur des loges. «Je suis avec les trois Docteurs et Michel Voïta et ça fuse tout le temps. D’ailleurs, j’ai dit qu’un jour j’allais poser un écriteau «scène de ménage» sur notre porte parce que qui ne nous connaît pas pourrait penser qu’on s’engueule tout le temps. Et heureusement que vous n’entendez pas ce qu’on se dit sur scène quand les micros sont coupés! Ça nous décontracte.»

Le trac? «Je ne sais pas mais on dit qu’un bon artiste doit avoir le trac. Il y en a un petit peu. Mais dès qu’on s’avance vers le plancher LED, tout de suite ça devient très encourageant et l’envie de partager avec les spectateurs nous galvanise. La poya se forme et la petite Julie formule ses questions. «Quand elle me demande pourquoi je pleure en chantant le «Ranz des vaches», je reverse une larme. Je ne l’ai pas encore demandé à Daniele, mais peut-être s’est-il inspiré de ce soir de 2017 où ils étaient tous venus aux Paccots. À la fin de la soirée, l’abbé-président François Margot m’avait demandé de chanter, j’ai fait comme je sais avec le cœur: je n’avais jamais eu un auditoire pareil. J’ai versé une larme.»