Le brûlant plancher LED devient infernal pour les acteurs

Toujours plus ardent, Jean Rosset mord à pleines dents sur le plancher LED de la Fête des Vignerons. À trois semaines de la première, on peut dire, sans convoquer le poète Gilles, que les répétitions en plein cagnard font suer les milliers de figurants et les acteurs du spectacle, parfois déjà vêtus de leur épais costume. Comme le relevait «20 minutes» jeudi, la température au sol peut dépasser les 70 °C sur ce plateau-écran de 800 m2, le plus grand du monde selon les organisateurs.

«C’est presque insoutenable», témoigne Jean-François Croci, l’un des Cent-Suisses historiques qui répétaient leur tableau dimanche et lundi. Ces jours n’étaient pourtant pas parmi les plus caniculaires. «J’ai testé mes chaussures pour les former et la colle fixant la semelle au cuir a fondu: on en voyait les fils aux extrémités. Je l’ai signalé au département des costumes.» La troupe restait une vingtaine de minutes d’affilée sur la scène brûlante. «Le problème se pose surtout en répète, car durant la représentation, le passage ne dure que cinq minutes. Malgré ces désagréments liés à la chaleur, participer à cette Fête avec ce rôle est un honneur incommensurable», souligne Jean-François Croci.

Responsable technique de la Fête, François Mottier se veut rassurant: «La situation ne serait guère différente s’il s’agissait d’une scène en bois peinte en noir, mais personne n’en parlerait. La température au sol ne serait pourtant que de 10 °C inférieure.» La situation n’est certes pas idéale pour certains tableaux dont les répétitions peuvent durer une heure, ajoute-t-il. «Des légendes urbaines circulent, mais personne n’est tombé dans les pommes», sourit le responsable. C’est que des mesures existent pour limiter le calvaire. «Le plateau est totalement étanche, nous l’arrosons deux ou trois fois par jour, ce qui permet de diminuer sa température de moitié. Mais l’effet ne dure qu’une demi-heure.»

À côté de ça, des brumisateurs permettent aussi de rafraîchir la scène. «Cette brume est utilisée comme effet scénographique. On réfléchit à quel moment dans le scénario on pourrait la réinjecter en cas de grosses chaleurs», note François Mottier. Quant aux bêtes qui fouleront le plateau – des chevaux et mulets uniquement –, elles glisseront leurs sabots dans des «chaussettes», une mesure de protection… de l’écran. «Les autres animaux – vaches, chèvres – circuleront sur le pourtour de la scène.»

Surchauffe évitée

Si la chaleur écrasante met au défi les acteurs, elle teste aussi la résistance à la surchauffe de l’électronique placée sous ce plancher high-tech. Sur ce point, la situation est plus sereine que prévu. «Vu les séries de tests que j’ai faites à Lugano en juillet 2018, l’installation se comporte mieux que ce que j’attendais, commente le responsable technique. La scène est surélevée, il y a environ 1,50 m de vide sous les LED: on va chercher l’air frais du lac pour le pulser dessous. La ventilation est efficace. À 85 °C, le système dysfonctionne. Je reçois une alerte dès 70 °C. Il est 13 h 41 (ndlr: jeudi) et je n’en ai reçu aucune.»

Plus problématiques sont les containers, pourtant climatisés, où sont installées les régies son, lumières, vidéo, etc. «Les computers tournent avec des processeurs et des cartes graphiques très puissants. Ces jours, il peut faire 90 °C dans les machines», relève Roberto Vitalini, directeur vidéo de la Fête. «On est plus attentif à ces containers qu’au plateau LED», confirme François Mottier.

(24 heures)