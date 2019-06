Quand les plongeurs ne peuvent plus, il y a «ROV»

Le ROV, le robot qui a permis de récupérer le corps ce mardi, est appelé aux quatre coins de la Suisse et même en France. «En 2018, nous sommes intervenus à 15 reprises, explique Gomes Walter, appointé à la Brigade de navigation de Genève. Huit en France, où nous sommes principalement appelés sur les lacs du Bourget, d’Annecy et d’Aiguebelette, trois sur Genève et quatre hors canton: lac de Neuchâtel, lac de Thoune, lac Noir (FR) et Orbe, pour une intervention en rivière.»

Conçu pour l’industrie de la prospection pétrolière, le ROV a été «bricolé» pour les besoins de la police du lac il y a un peu plus de dix ans. «Sur le terrain, les opérations se déroulent en deux temps, reprend-il. Un sonar tracté par le bateau – surnommé «la torpille» en raison de sa forme – permet de couvrir une très large zone et jusqu’à 200 m de profondeur pour repérer un corps. Un autre robot intervient ensuite pour le récupérer. Il est équipé d’un sonar gyroscopique et d’un système vidéo qui permettent des recherches jusqu’à 300 m. Nos équipes de plongeurs ne peuvent pas descendre au-delà de 95 m.»

Le dispositif est réputé quasi infaillible, mais des exceptions existent. Ce fut le cas en 2017 avec Marina, une ressortissante russe disparue le 4 juillet dans le secteur de Clarens. «Les raisons d’un échec sont au nombre de deux: soit la zone de recherche n’est pas assez précise, soit les milieux à explorer sont escarpés, avec des zones d’ombre, et ne permettent pas de garantir une couverture à 100%. Mais le taux de réussite est largement supérieur aux 90%.» (24 heures)