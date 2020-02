La Rega héliporte cinq skieurs égarés à La Forclaz

«C'est un grand classique à cet endroit, c'est régulièrement que des randonneurs s'y perdent.» Ce marcheur chevronné et fin connaisseur de la combe de la Forclaz n'est pas étonné de la mésaventure survenue mercredi soir à la tombée de la nuit à cinq jeunes skieurs. Ceux-ci ont dû être héliportés par la Rega à l'aide d'un treuil de sauvetage au vu du trop grand risque pour se poser avec l'appareil. «En moyenne annuelle, la Rega mène environ 800 missions à l'aide du treuil, de jour comme de nuit», précise la compagnie de sauvetage dans un communiqué.

Au sol, la Rega a pu compter sur la colonne de secours de Villars et du Secours alpin romand (SARO). C'est un patrouilleur des pistes qui a donné l'alarme et transmis les coordonnées géographiques du lieu d'intervention. «Les cinq jeunes ont eu le bon réflexe d’appeler les secours et de s’épargner ainsi des risques incalculables. Égarées dans la pente et frigorifiées, ils ont pris la bonne décision et arrêté leur progression sur ce terrain difficile et gelé», explique la Rega dans un communiqué. Depuis Bretaye, les sauveteurs du SARO et de la colonne de secours, ainsi que le propriétaire d’un quad, les ont raccompagnés sains et saufs jusqu’à la station. La Rega encourage les randonneurs à télécharger son application mobile, disponible gratuitement sur l’APP Store ou Google Play. Celle-ci facilite dans une large mesure la localisation de la personne donnant l'alarme, ajoute-t-elle, en précisant qu'elle «a déjà fait ses preuves dans plusieurs milliers de missions».