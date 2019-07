Reinhold Messner, vedette de la 50e édition du FIFAD

Pour le jubilé de la manifestation, le comité d’organisation du Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD), emmené par son nouveau directeur artistique Benoît Aymon, a tapé fort en invitant Reinhold Messner. Figure de l’alpinisme mondial, l’Italien (74 ans) du Sud-Tyrol est très probablement le plus grand montagnard de l’histoire.

Cet ancien député écologiste européen a été le premier à gravir les quatorze sommets de plus de 8000 mètres, tous dans l’Himalaya. Il présentera dimanche 11 août à 20h un film inédit intitulé «Everest, l’ultime frontière», qui retrace la première ascension du Toit du Monde sans apport d’oxygène.

Toujours sur les sommets, le festival recevra Sophie Lavaud. La Lausannoise a gravi onze de ces 8000 et est la première Suissesse à avoir vaincu le terrible K2 (8611 m). Les femmes à l’honneur seront également représentées par une autre Lausannoise, la snowboardeuse et championne du monde de freeride Anne-Flore Marxer.

Les jeunes seront mis en avant avec la présence de Jérémie Heitz, Nicolas Vuignier et Vivian Bruchez notamment, au cœur d’une soirée freeride qui s’annonce épique. Le jury aura à se déterminer sur la cinquantaine de films retenus, parmi 175 inscrits – record pour le FIFAD. À noter que des œuvres dés­ormais historiques, comme «Les étoiles de midi» de Marcel Ichac et «Free Solo» d’Elizabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin – Oscar 2019 du meilleur film documentaire – seront projetés.

Traditionnellement, le festival décerne le Mérite alpin. Il revient cette année au secours héliporté en montagne. Trois hélicoptères de la Rega, d’Air-Glaciers et d’Air Zermatt trôneront devant la tente du FIFAD dimanche 11 août dès 14 heures.

Outre les films, des concerts, des soirées spéciales et des conférences rythmeront cette 50e, dont l’ouverture officielle aura lieu le samedi 10 août à 16 heures et se déroulera en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin.

FIFAD, Les Diablerets

Du 10 au 17 août.

Programme détaillé et billetterie: www.fifad.ch