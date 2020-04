Les remontées mécaniques craignent pour leur entretien

Des socles de pylônes à consolider, des poulies et des câbles à réviser, des kilomètres de clôtures agricoles à réinstaller... Les télésièges ont beau être arrêtés, le printemps est une période chargée pour les sociétés de remontées mécaniques. La fermeture forcée des pistes le 13 mars, près d'un mois avant la date officielle dans les Alpes vaudoises (lire encadré), n'a guère permis aux exploitants de prendre de l'avance sur ces travaux.

Sur les pistes de Villars, Gryon et des Diablerets, les 266 enneigeurs installés avant l'hiver n'ont pu être démontés. «Il faut être deux à trois pour ce travail et il n'est pas évident de respecter la distance recommandée entre nos employés, explique Christian Dubois, directeur de Télé-Villars-Gryon-Diablerets (TVGD). Il va être difficile de le faire cette année. Nous espérons que nos clients et habitants des Diablerets, Gryon et Villars comprendrons cette situation exceptionnelle.»

Directeur de Télé-Leysin-Les Mosses-La Lécherette (TLML), Jean-Marc Udriot a réorganisé ses équipes pour ranger malgré tout le domaine. «Dès que nous avons reçu l'ordre de fermer, nous avons passé le week-end à organiser notre stratégie. Nous nous sommes séparés de tous nos saisonniers le lundi 16 mars et avons renvoyés nos employés à la maison dès le mercredi. Nous avons ensuite organisé des équipes de deux personnes, avec des heures d'arrivée échelonnées pour éviter qu'elles ne se croisent aux vestiaires.»

Colonne vertébrale à réviser

Se pose désormais la question de l'entretien courant des installations. À Leysin, elle est pressante: TLML doit réviser de la ligne de la télécabine de la Berneuse. «La colonne vertébrale du domaine», souligne Jean-Marc Udriot. Un chantier à 200 000 francs, censé durer un mois et demi. «Nous devons mandater une entreprise extérieure et il sera difficile de respecter les distances. C'est exclu en ce moment.» Le délai devient court: le coup d'envoi de la saison d'été est prévu le 23 juin. Reporter ce chantier à l'automne? Impensable. «Si on commence à démonter et qu'on découvre une casse imprévue, on prend le risque de se retrouver sans télécabine à Noël.» L'effectuer en 2021? «Il faudrait négocier une dérogation avec l'Office fédéral des transports et, le cas échéant, on perd une année sur nos entretiens planifiés. Ce n’est pas une bonne idée»

Du côté de Glacier 3000, plusieurs batteries de poulies ainsi que les bennes du téléphérique sont en cours de révision: «Nous avons avancé une partie de ces travaux, initialement prévus en octobre, dans le but de pouvoir rester ouvert cet automne, explique le directeur Bernhard Tschannen. Nous tenons à maintenir l'entretien prévu: il s’agit d'une question de sécurité, estime. Nous avons organisés nos équipes en plus petites unités pour qu'elles puissent continuer à travailler en respectant les normes de sécurité.»

Au glacier des Diablerets, l'entretien prévu en octobre a été avancé au printemps. LDD

TVGD est également impactée. «Heureusement, l’entretien de nos installations est réalisé chaque année de manière systématique, précise Christian Dubois. Mais nous devons effectuer la maintenance de toutes les installations selon les normes en vigueur des constructeurs et de l’OFT, de la plus grosse télécabine au plus petit tapis, contrôler et au besoin réparer et réviser les câbles, les sièges et support, les dameuses… Si nous ne pouvons pas le faire cet été, certaines installations risqueraient d’être à l'arrêt l'hiver prochain.»

Grands chantiers retardés

À plus long terme, ce sont les grandes améliorations des domaines qui sont dans l'ornière. L'enneigement mécanique des Mosses et des Fers ne se réalisera pas cette année. «Nous avions prévu d’effectuer des travaux de terrassements. À ce stade, les entreprises ne savent pas encore si elles pourront le faire... Et en parallèle, le Grand conseil n'a pas pu siéger pour débattre du financement. Nous devons également remplacer le télésiège Choulet-Les Fers. Nous travaillons dessus, tout en sachant qu’il n’est pas certain que ça se fera cette année. C'est une période difficile.» Jean-Marc Udriot reste toutefois positif: «On va pouvoir rouvrir cet été. Mais est-ce qu'il y aura du monde? Nous cherchons actuellement des idées pour relancer notre marketing avec les autres acteurs touristiques de la station.»