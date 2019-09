Renaturé, le Grand Canal séduira faune et flore

Le plus long chantier de renaturation d’un cours d’eau jamais mené dans le canton est terminé. Samedi, le public a pu découvrir le nouveau visage du Grand Canal en aval de l’étang de Versvey, au bas de la commune d’Yvorne. Un tronçon de 1,3 km a été renaturé – soit un neuvième du tracé total –, situé sur des parcelles appartenant aux Communes d’Yvorne et de Corbeyrier.

Le canal, qui prend sa source à la hauteur de Saint-Triphon et coule parallèlement au Rhône pour se jeter dans le Léman à Noville, constitue la colonne vertébrale du système de drainage de la basse plaine du Rhône. Il revêt par ailleurs une grande importance pour le maintien de la biodiversité, «servant de point de passage pour la faune aquatique et terrestre de la région», indique la Direction générale de l’environnement de l’État de Vaud.

«Le chantier doit permettre au cours d’eau de renforcer son attractivité pour de nombreuses espèces animales et végétales. Son lit a été élargi et de nombreux aménagements ont été réalisés: plusieurs bras secondaires ont été façonnés, deux falaises pour la nidification du martin-pêcheur ont été érigées, des caches à poissons sont disposées le long des rives, des niches pierreuses sont dispersées sur les berges pour favoriser la petite faune et des étangs à batraciens ont été creusés.» L’Homo sapiens n’est pas oublié: quatre zones d’accueil à l’usage des promeneurs, agrémentées d’un parcours didactique mettant en valeur les espèces présentes, ont été aménagées.

Budgétés à 1,6 million de francs, les travaux auront duré huit mois et ont été financés à 65% par la Confédération et à 5% par l’État de Vaud. Romande Énergie a contribué à hauteur de 500 000 francs, via le fonds Naturemade Star, alimenté par la vente d’électricité 100% renouvelable.

À terme, ce sont 150 km que le Canton entend rendre à la nature et sécuriser, grâce à des renaturations similaires.