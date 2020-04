Requérant d'asile débouté, Sangar Ahmad obtient deux mois de sursis

«C’est génial! Je le réengage tout de suite.» Jeudi matin, après avoir appris que Sangar Ahmad pourrait finalement rester en Suisse jusqu’à la fin du mois de juin, son employeur ne cachait pas sa joie. À la tête d’une entreprise de nettoyage et d’entretien active dans la désinfection des locaux hospitaliers, notamment, Bzhar Morier avait dû se séparer de son salarié la semaine dernière, en pleine pandémie. «J’ai été obligé de le licencier puisque son délai de renvoi était fixé au 13 avril, regrette le patron de Morier Services Net. Avec ces deux mois de délai en plus, sa vie pourra reprendre normalement. Au moins pour quelque temps…»

Dans un recommandé daté du 14 avril, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) indique avoir consenti à cette mesure «au vu de la situation». Un geste toutefois jugé insuffisant par le mandataire du Kurde d’Irak débouté. «Je demandais un minimum de six mois, confie Philippe Stern, juriste au Service d’aide juridique aux exilés. Tant qu’il n’y aura pas de vaccin contre le nouveau coronavirus, son emploi reste essentiel pour la population et son renvoi ne devrait pas intervenir.»

Le juriste envisage de demander au SEM de réexaminer le cas de Sangar Ahmad. Et ce même si sa décision de refus d’asile et de renvoi a été récemment confirmée par le Tribunal administratif fédéral. «Il s’est converti à une religion non musulmane minoritaire, reprend Philippe Stern. Quand certaines personnes ont été au courant de sa pratique religieuse, les problèmes se sont multipliés. Menaces répétées, perte d’emploi, isolement. Les autorités suisses ne contestent pas les motifs qui ont conduit Sangar Ahmad à fuir son pays. Elles estiment qu’il aurait pu trouver refuge dans un autre endroit du nord de l’Irak où les autorités auraient été en mesure de le protéger. La réalité du terrain est pourtant différente et notre mandant ne peut croire en sa sécurité dans son pays d’origine.»

Pétition de soutien

Parallèlement à ces démarches, une pétition de soutien lancée le 8 avril sur Change.org a été signée plus de 9000 fois. Ce texte, paraphé par de nombreuses personnalités politiques et culturelles vaudoises, demande aux autorités de tout faire pour que Sangar Ahmad puisse rester en Suisse avec un permis de séjour, et de faire pression auprès du SEM pour que les différentes procédures d’asile soient suspendues «durant l’état d’urgence et tant que la situation sanitaire ne sera pas complètement rétablie». Il sera déposé la semaine prochaine auprès du Grand Conseil, selon les initiateurs.

La Municipalité de Vevey, ville dans laquelle Sangar Ahmad est domicilié, s’est engagée pour plaider la cause du requérant d’asile débouté. «Nous avons écrit le jeudi de Pâques à Philippe Leuba pour demander une trêve humanitaire durant la pandémie, explique la syndique, Elina Leimgruber. Sans préjuger des procédures en cours concernant M. Ahmad, nous espérons que le conseiller d’État en charge de l’Asile ira dans ce sens.»

Contactés, Philippe Leuba et son service ont répondu mercredi soir par courriel. Ils ignoraient visiblement que le SEM venait d’accorder un nouveau délai de départ au trentenaire: «À ce jour, à notre connaissance, aucune demande n’a été adressée au SEM par M.Ahmad Sangar.» Concernant les demandes de ses soutiens, «le Conseil d’État n’a pas été saisi de cette pétition, pour laquelle la récolte de signatures se poursuit et dont nous ignorons comment elle va lui parvenir. Bien sûr, cette récolte a un caractère public et les médias s’en sont fait l’écho. Nonobstant, il n’y a pas péril en la demeure, car bien que le délai de départ donné par les instances fédérales soit dépassé, le Service de la population n’entend pas faire un renvoi forcé, la personne recevant à présent la prestation d’aide d’urgence. Le Conseil d’État fera le point de la situation au moment où il traitera de cette pétition, dont nous pouvons supposer qu’elle est aussi connue du SEM et des parlementaires fédéraux.»

Circonstance particulière

En outre, Philippe Leuba renvoie à la position du Conseil fédéral qui estime que «les fonctions centrales du régime de l’asile doivent être maintenues». Et de rappeler en substance qu’une ordonnance prise par Berne prévoit que la situation extraordinaire liée au coronavirus constitue une circonstance particulière à même de fonder la prolongation d’un délai de départ. Des mesures jugées insuffisantes par 33 organisations, dont le Collectif vaudois de soutien aux sans-papiers, qui ont signé une lettre ouverte à l’attention des autorités politiques nationales, cantonales et communales. Elles tiennent à faire part de leurs préoccupations quant aux conséquences sociales, économiques et sanitaires de cette crise sur les populations les plus précarisées, et notamment sur les personnes sans papiers.