Riviera: six jeunes arrêtés pour de multiples délits

Après de nombreux délits commis durant le mois de mai dernier dans la région de Chardonne, Jongny et Le Mont-Pélerin, la police a interpellé six jeunes impliqués dans diverses affaires.

Vol et délit de fuite

Durant la soirée du 20 mai, plusieurs délits ont signalés dans la région du Mont-Pélerin et une personne résidant dans cette localité a annoncé avoir mis en fuite des individus qui venaient de commettre un vol dans son véhicule. Rapidement sur place, des patrouilles de la Gendarmerie et de la Police Riviera ont interpellé un des auteurs, un ressortissant turc de 19 ans.

Quelques heures plus tard, les agents de Police Riviera ont appréhendé 5 mineurs en gares de Vevey et Montreux qui correspondaient aux signalements. Ces jeunes, âgés de 14 à 15 ans, ressortissants somalien, palestinien, irakien, turc et afghan, ont été remis à la Gendarmerie pour la suite de l’enquête.

Une vingtaine de délits

Les premières investigations menées ont permis d’établir l’implication de ces individus dans une vingtaine de délits perpétrés sur la Riviera, dont des vols, des vols d’usage, des dommages à la propriété et des violations de domicile.

Quatre des cinq mineurs et le majeur de 19 ans ont été placés en détention. Tous les mineurs ont depuis été libérés, mais l’enquête est toujours en cours. (nxp)