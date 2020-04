«Roger Chappot était un vrai personnage»

Moins d’une année après la disparition de Jean-Luc Croci-Torti, c’est un autre hockeyeur villardou légendaire qui s’en est allé. Mardi, Roger Chappot a perdu son dernier engagement face au coronavirus. Âgé de 79 ans, il avait fait une embolie pulmonaire il y a quelques semaines. Testé positif au coronavirus, il avait été hospitalisé une première fois à l’hôpital de Rennaz du 20 au 24mars, mais il avait ensuite pu regagner son chalet des Alpes vaudoises. Aux prises avec d’importants problèmes respiratoires, il avait été à nouveau transféré à l’hôpital le 1er avril. L’ancien attaquant n’aura pu résister que quelques jours.

«Sincèrement, je me sens tout bizarre»

Une triste nouvelle qui touche profondément Gérard Dubi, qui fut son coéquipier à Ge/Servette et en équipe nationale. «Sincèrement, je me sens tout bizarre depuis que j’ai appris sa disparition, murmure l’ancien joueur emblématique du Lausanne HC. Je le savais malade mais jamais je n’aurais imaginé que les choses puissent aller si vite. Après Jean-Luc (ndlr: Croci-Torti), c’est un autre ami que je perds.»

Même s’ils n’avaient pas très souvent évolué côte à côte, ces deux hockeyeurs, qui ont profondément marqué leur époque, étaient devenus de vrais amis. «Nous avions joué une saison ensemble à Genève, se souvient Gérard Dubi. Et en équipe de Suisse. Si ma mémoire est bonne, Roger était présent à chacune de mes apparitions sous le maillot national, si l’on excepte les JO de Sapporo en 1972 (ndlr: il avait participé à ceux de 1964 à Innsbruck). Mais le plus important pour moi a été ces liens forts que nous avons tissés avec lui et sa famille au cours des années. Nos femmes étaient également proches, et nous sommes d’ailleurs parrain et marraine d’un de leurs enfants. En dehors de la glace, Roger était d’une incroyable gentillesse, toujours prêt à aider. J’ai encore pu le constater après nos carrières, à Villars, où nous avons souvent travaillé ensemble à la construction de chalets. Comme menuisier, je m’occupais de tout ce qui touchait au bois, et lui à la peinture. Jamais il n’aurait pu causer le moindre tort à qui que ce soit.»

Mais si Roger Chappot laisse une trace profonde dans les mémoires, c’est grâce à son incroyable carrière de hockeyeur, lui qui a fêté les deux titres de champion du HC Villars. «Il était sans le moindre doute l’un des plus grands de cette génération, assure Gérard Dubi. Il se distinguait d’abord par sa façon de patiner, le buste très droit. Roger avait ensuite une puissance hors du commun. Lui chiper le puck devenait presque un exploit. Avec sa canne, il savait tout faire: adresser des passes magnifiques et marquer des buts. Je l’entends encore me dire, lorsque nous jouions avec Ge/Servette, de rester tranquillement devant le but adverse et qu’il se chargeait du reste. Peu après, le puck arrivait sur ma crosse et je n’avais plus qu’à le pousser au fond. Ensuite, il venait me féliciter pour mon but alors qu’il avait tout fait.»

Très ému, Gérard Dubi, de trois ans son cadet, n’attend maintenant plus que le 17 octobre prochain. «Vu les circonstances, il n’est pas possible de rendre aujourd’hui à Roger cet hommage qu’il mérite. Nous le ferons cet automne, à l’occasion de ce qui aurait dû être son 80e anniversaire. Pour moi, il restera à jamais à la fois un joueur doué et travailleur et un homme bon et charismatique. Un vrai personnage, comme il y en a peu.»