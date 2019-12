Vers une saison de ski écourtée aux Diablerets?

Pourra-t-on encore skier au Meilleret en avril cette saison? Il y a une dizaine de jours, le Conseil communal d'Ormont-Dessus (où se trouve la station des Diablerets) a validé le budget 2020. La subvention de 55000 francs à Télé Villars-Gryon-Diablerets (TVGD), qui garantit une ouverture des remontées mécaniques jusqu'au 15 avril, n'y figure plus.

En avril 2013, les commerçants et les hôtes de Villars et Gryon avaient lancé une pétition demandant une exploitation jusqu'à mi-avril. Ils protestaient contre la fermeture des pistes de Gryon, mauvaise pour l'image du domaine. Face aux 1500 signatures récoltées, Télé Villars-Gryon (devenue TVGD depuis) avait accepté d'entrer en matière à condition que les Communes contribuent à combler cette exploitation à perte. Ollon s’acquitte depuis d'un montant annuel de 85000 francs et Gryon de 55000. Après cinq ans de test mené sur les deux communes, l'opération a été reconduite la saison dernière pour une nouvelle période de trois ans, en englobant en plus Les Diablerets.

Finances resserrées

En proie à des difficultés financières, Ormont-Dessus a serré ses finances cette année. Et donc biffé l'aide à TVGD. «Nous sommes face à un cas de conscience, a plaidé le syndic, Christian Reber, face au Conseil communal. Est-ce le rôle de la Commune de soutenir une société privée? Dans ce cas, un hôtelier pourrait aussi nous demander un subside en fin de saison.» Selon l'édile, il en va aussi de l'égalité de traitement avec Glacier 3000, qui exploite les pistes du glacier des Diablerets. «Ce domaine offre à notre station six mois de ski, sans nous demander un centime.»

Hôtelier aux Diablerets, Patrick Grobéty rappelle que TVGD vient d'investir 37 millions sur le domaine skiable, pour la nouvelle télécabine du Meilleret et deux nouveaux télésièges de liaison avec Villars. «Je n'ai pas l'impression qu'Ormont-Dessus se fasse piquer 55000 francs.» Malgré l'argument, le budget a été validé tel quel.

Pierre-Alain Urech, président du conseil d'administration de TVGD, se dit déçu. «C'est dommage: il y avait une bonne entente entre les trois communes. Ollon et Gryon continuent de jouer le jeu, quand bien même nos derniers investissements ont été réalisés sur Ormont-Dessus. Peu de sociétés engagent autant d’argent sur une commune.» Le retrait de la subvention ormonanche aura-t-elle des conséquences sur l'exploitation du Meilleret? «Nous allons examiner ce que cela signifie. Mais il ne serait pas juste qu'Ollon et Gryon fassent les frais de cette décision.»

La réponse ne satisfait qu'à moitié Patrick Turrian, syndic d'Ollon. «Est-ce que toutes les installations des Diablerets fermeront plus tôt, y compris la télécabine du Meilleret? En termes d'image, les retombées se feraient sentir sur toute la région. Nous formons un seul domaine skiable. Nous comprenons la situation financière dans laquelle nos voisins se trouvent mais, au lieu de supprimer unilatéralement ce montant, il aurait été préférable que nous puissions en discuter.»

Impact aux Diablerets?

Le retrait ormonan pourrait avoir des conséquences à l'autre bout du domaine: «Nous attendons de voir quel effet aura cette décision sur l'offre aux Diablerets, réagit Éric Chabloz, municipal chargé du Tourisme à Gryon. Il faut qu'il y ait une égalité de traitement. Il est clair que, si la prestation reste à peu de choses près la même sans ce subside d’Ormont-Dessus, nous réfléchirons avant de verser notre part l'an prochain.»

Si le fait de soutenir une société privée bénéficiaire interpelle Christian Reber, Éric Chabloz maintient la position défendue en 2013: «C'est une solution équilibrée qui répond à une demande de nos clients et des commerçants. TVGD est une entreprise saine, qui a les moyens d'investir sans aides communales. Payer pour cette prestation contribue à maintenir cette situation.»