La sécurisation du tracé de l’AOMC retardée

La procédure du dossier de sécurisation du tracé de la ligne de chemin de fer AOMC (Aigle-Ollon-Monthey-Champéry) entre Collombey-Muraz et Monthey est suspendue afin d’apporter des améliorations au projet. Cette décision vient d’être prise conjointement par les Transports publics du Chablais (TPC), exploitants de la ligne, Canton et Communes concernées. La raison provient de demandes de riverains et de compléments exigés par les services cantonaux et fédéraux. «Cette suspension n’est pas exceptionnelle. Il n’y a aucune remise en question fondamentale du projet», assure Grégoire Praz, directeur des TPC.

Le début des travaux, initialement prévu en 2020, est ainsi reporté de deux ans. La sécurisation de la ligne coûtera 50 millions de francs. Le projet prévoit la mise en site propre du chemin de fer, la démolition des voies sur la route et la construction d’un tracé indépendant pour le train. Une nouvelle voie depuis le carrefour du Corbier à Collombey jusqu’à la gare de Monthey sera construite. D’une longueur de 2,2 kilomètres, elle passera sous la voie CFF à la hauteur de la gare de Collombey.