Le sexe s'invite à la biblio

Des contes narrés aux enfants par une drag-queen. Un spectacle autour du fantasme. Une initiation à la correspondance osée. Une table ronde sur les transsexualités. Le programme de la bibliothèque s’annonce «culotté», selon son propre intitulé, dès ce mercredi et jusqu’au 4juin.

«Une bibliothèque se doit de refléter les thématiques actuelles»

Discuter sexe à la biblio? Et pourquoi pas, s’est dit Mylène Badoux, médiatrice culturelle à celle de Vevey, qui caressait ce projet depuis plusieurs années. «Une bibliothèque se doit de refléter les thématiques actuelles», explique-t-elle. D’autant que derrière des intitulés insolites se cachent deux réflexions incontournables du moment –l’acceptation de toutes les sexualités et le genre– avec des invités de qualité: artistes, écrivains, spécialistes, comédiens.

L’un d’eux est un peu tout cela en même temps. Vincent David sera Tralala Lita le 14 mars prochain lors d’une «Drag Queen Story Hour», mouvement venu des États-Unis et qui veut faire parler de la différence dans les bibliothèques. «Je n’ai pas encore fait de liste des histoires que je raconterai, mais il s’agira de classiques qui questionnent l’identité et le genre: faut-il se ressembler pour s’assembler?, interroge le comédien lausannois. Je veux juste stimuler l’imagination, favoriser la fluidité des genres, casser les codes, sans vouloir choquer ou faire du prosélytisme. Une drag-queen, c’est déjà beaucoup, pas besoin de forcer!» plaisante-t-il.

Saint-Valentin coquine

Le programme de la Saint-Valentin proposera à lui seul un joli menu: élaboration d’un calendrier érotique, lecture de lettres d’amour coquines, spectacle «Eros Time» (Laure Clavien et Olivier Lambelet, entrée libre) et un «karaoké torride» avec deux autres drag-queens.

Le 8 avril, l’écrivain Martin Page évoquera son livre «Au-delà de la pénétration», considérée à outrance comme l’acte au cœur de la sexualité et éclipsant d’autres pratiques reléguées au rang de préliminaires (ouvert aux plus de 16 ans). À ses côtés, Christine Gonzalez, journaliste, animatrice et productrice de «Question Q», le talk-show de la RTS autour des sexualités.

Pour les plus jeunes aussi

La Drag Queen Story Hour du 14 mars dit autre chose: si le programme concerne surtout les plus de 18 ans, les ados et plus jeunes ne sont pas oubliés. Le même 14 mars, l’atelier Chimère proposera de dévisser quelques têtes de Barbie ou de «pimper» le bon vieux tracteur pour gommer la connotation genrée des jouets.

Diverses conférences aborderont des sujets du quotidien des jeunes et moins jeunes: «La puberté, c’est grave docteur?» (8 février), «La capote, toute une histoire» (11 mars) ou encore «Les règles de l’art» (18 mars, pour les moins de 10 ans à 14h30, pour les plus de 16ans à 18h).

Animation insolite encore le 16 mai sur le quai Perdonnet avec une démonstration de waacking par Britney Speed, danse de rue issue des clubs homosexuels américains.