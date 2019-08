Sondage mort-né en vue d’une fusion à quatre

Corsier sera la dernière des communes du Cercle à se prononcer le 9 septembre prochain sur le principe d’un sondage à la population à propos d’une étude de fusion à quatre avec Chardonne, Corseaux et Jongny. Le vote sera toutefois inutile car la prise de température, du moins telle que voulue à l’origine, n’aura pas lieu. Chardonne, où l’idée d’un mariage à quatre n’a jamais eu la cote, a en effet douché les espoirs des profusions le 25 juin dernier en disant massivement non à une telle initiative. «Il y a eu une levée de boucliers, confirme le syndic, Fabrice Neyroud, lui-même peu partisan d’une fusion. La plupart des élus ont considéré que la coûteuse étude sur la fusion des dix communes de la Riviera avait rendu son verdict et qu’il était inutile de repartir pour un tour à l’échelle du Cercle.» Les corps délibérants de Corseaux et de Jongny avaient pour leur part dit oui, respectivement aux deux tiers et à la quasi-unanimité une semaine plus tôt.

Les quatre Municipalités s’étaient entendues en fin d’année dernière pour soumettre l’objet à leur Conseil communal à la suite du dépôt d’une pétition de 782 signatures récoltées par un groupe d’élus. «Je trouve la décision de Chardonne d’autant plus dommage que 136 signatures avaient été récoltées sur son sol, regrette Cédric Desmet, conseiller communal à Corsier et pétitionnaire. Il y a de fortes chances que Corsier dise oui le 9 septembre et j’espère que les Communes où le oui a passé auront l’élégance d’organiser un sondage.» Antoine Lambert, syndic de Corseaux et ouvertement opposé à une fusion à quatre, tue tout suspense: «Le questionnaire est mort après le non de Chardonne. Du reste, l’idée de départ était d’aller de l’avant à quatre ou pas du tout. De toute façon, à mon sens, une fusion sans les grandes villes n’a pas d’intérêt.»

Selon Franz Brun, syndic de Corsier, le vote du Conseil communal sera tout de même maintenu comme prévu «même si, admet-il, la tenue du sondage restait conditionnée à l’acceptation par les quatre corps délibérants». Et en vue d’une fusion à trois? «Ce n’est pas l’idéal, mais ce serait un premier pas, selon Cédric Mesmet, pour aller de l’avant.» Pour Antoine Lambert, ce serait au contraire «un non-sens».