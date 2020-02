«Sport-études» dans les Alpes vaudoises

Six skieurs vaudois prometteurs âgés de 13 à 15 ans ont intégré, à la rentrée scolaire d’août, le Centre régional de performance dédié à la pratique du ski dans les Alpes vaudoises. Le Canton a annoncé la création vendredi, a posteriori donc, de cette structure qui fait partie de la plateforme Sport-art-études; la 11e section vaudoise. «Cette section a pu voir le jour grâce à la collaboration entre l’association Ski romand, les écoles et l’État», indique Florian Etter, du Service de l’éducation physique et du sport au Canton. Le but premier est de permettre à ces Feuz, Cologna et Smith en herbe de s’épanouir au sein d’une structure qui doit leur permettre de concilier au mieux vie scolaire et vie sportive.

Les six espoirs qui composent cette volée inaugurale sont deux fondeuses des Diablerets, trois skieurs alpins des Préalpes vaudoises et un freestyler de Renens. «Les deux jeunes skieuses de fond sont scolarisées chez nous, les quatre autres à Ollon», dit Michele Cherubini, directeur de l’Établissement primaire et secondaire Les Ormonts-Leysin.

Et de préciser: «Nous sommes d’ores et déjà très heureux de ce démarrage en douceur qui permet à nous aussi de nous acclimater. Avec les structures de choix déployées grâce à l’organisation des JOJ, nous avons les moyens d’accueillir d’autres jeunes en sport-études à l’avenir.»

«Les premiers retours sont très bons» Florian Etter, adjoint pédagogique au Service de l’éducation physique et du sport du canton de Vaud

Les six élèves, qui sont scolarisés en externat, ont donc des horaires aménagés lors d’entraînements, voire de compétitions en semaine. «Avec des cours de rattrapage et un soutien si nécessaire», poursuit Florian Etter. Sur le plan sportif, ils sont gérés trois jours par semaine par trois entraîneurs de ski et une préparatrice physique, tous issus des cadres de Ski romand. Leur terrain de jeu? Les centres d’entraînement des Diablerets, de Leysin et des Mosses selon la discipline. Et sur les glaciers hors période de neige dans les stations.

Cette section sport-études en scolarité obligatoire, comme les autres, puise son financement dans diverses caisses. Les parents peuvent aussi être appelés à contribuer à hauteur de 100 francs par mois seulement. Elles bénéficient également depuis peu d’un supplément de 20'000 francs par an, via une subvention cantonale générée à la suite d’une réponse favorable à un postulat du député Philippe Martinet.