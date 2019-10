Hauteville est désormais monument historique

Le Canton a informé vendredi que le domaine du château d’Hauteville est désormais classé. La décision est intervenue le 10 octobre après enquête publique.

Le château et son important domaine, qualifiés de «poumon vert» de la Riviera, couvrent 30 hectares à Saint-Légier, Blonay et La Tour-de-Peilz. Les dépendances et le château – dont la toiture est dans un état inquiétant, selon un expert –, appartiennent depuis deux siècles à la famille Grand d’Hauteville. Font partie du classement entre autres: habitations, couverts, jardins, fontaines, garages, bûcher, serres, glacières, rotonde, arbres majestueux.

L’ensemble est «promis-vendu» pour une enveloppe d’environ 50 millions de francs à une université américaine. Elle s’y installera après deux ans de travaux.