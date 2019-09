Loyers modérés et large accueil pour écoliers à Aigle

Une unité d’accueil pour écoliers de 72 places va ouvrir en août 2020 au cœur d’un complexe immobilier voulu comme un nouveau quartier à Aigle. «C’est un lien entre le bâti historique et le reste de notre ville», résume la municipale Maude Allora. Au «Clos du Bourg» seront en fait réunis deux centres existants d’accueil pour les bambins: ceux des Petits Pirates (36 places) et de la Grande Eau (24). «Ce dernier était provisoire et pas forcément très adapté à l’accueil des enfants», poursuit l’édile.

Le regroupement au «Clos du Bourg» s’accompagne de la création de 12 places supplémentaires. À l’origine c’est l’antenne d’un grand distributeur qui aurait dû s’installer dans ces locaux mais la direction a préféré un espace dans le projet Next Immobilier en cours de construction face à la gare.

Près de 90 logements

Au «Clos du Bourg», un Centre d’accueil temporaire est également prévu, ainsi que des commerces, un cabinet médical et un tea-room. Surtout, la Coopérative Cité Derrière, reconnue d’utilité publique et à but non lucratif, a fait construire «89 appartements, du studio au 4 pièces, à loyer coûtant pour des gens aux revenus modestes, dont 22 protégés pour des personnes âgées ou à mobilité réduite», explique Philippe Diesbach, son président. Pour un 2 pièces le loyer sera de 1150 francs, 1350 pour un 3 pièces. Les logements seront disponibles dès avril 2020.

Deux autres bâtiments construits pour des privés proposeront aussi des appartements, à la vente ou à la location. Six commerces sont aussi prévus. Le «Clos du Bourg» bénéficiera encore d’un parking intérieur de 206 places.