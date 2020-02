La syndique n’a pas favorisé les intérêts d’un hôtelier privé

«Aucun intérêt public n’a été lésé.» Il y a quelques mois, le Ministère public central a classé la plainte déposée fin 2017 à l’encontre de Gretel Ginier, syndique d’Ormont-Dessous. Celle-ci était accusée par une hôtelière des Mosses de favoriser l’implantation d’un concurrent par le biais d’un crédit d'étude public. L’élue répondait également de «dénonciation calomnieuse». Affaire classée? Presque. Deux recours portant sur l’accusation de calomnie ont été admis, la décision du juge annulée et le dossier renvoyé au Ministère public.

Tout est parti d'un crédit de 107000francs «pour l’étude d’un avant-projet de développement d’infrastructures sur le plateau des Mosses», voté en 2017 par le Conseil communal. Pour plusieurs citoyens, le document camoufle une étude d’implantation d’un hébergement privé aux frais de la collectivité. Les contours d’un hôtel de 144chambres ont été présentés à la syndique en 2016. Un hôtelier bien connu à Leysin et aux Mosses serait à l’origine de ce projet, or il siège en 2018 au sein du groupe de travail financé par le crédit d’étude.

Plusieurs citoyens mettent en garde la Municipalité, qui porte plainte. Cette plainte est rejetée et les auteurs des courriers portent plainte à leur tour. Dans la foulée, des plaintes ?administratives et pénales? sont déposées contre la syndique par la seule hôtelière des Mosses, Nathalie Bürgisser Scheurlen (voir notre édition du 9 janvier 2018). Au fil des mois, le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral la déboutent.

Un an après, le Ministère public a écarté les accusations de gestion déloyale des intérêts publics et de calomnie. Tout en reconnaissant le manque de transparence de la demande de crédit, le procureur indique que le montant voté «se limitait à mettre sur pied un cahier des charges pour établir un préprojet destiné à attirer un éventuel investisseur». Il relève qu’«aucune garantie d’octroi n’était fournie aux acteurs du groupe de travail qui n’ont au demeurant jamais fait mention d’un intérêt à investir». Le magistrat n’a toutefois pas suffisamment justifié le classement de la plainte pour calomnie, estiment les plaignants qui ont recouru contre sa décision et obtenu son annulation.

Avocat de Gretel Ginier, Me Jacques Haldy est satisfait: «Le classement de la plainte pour gestion déloyale n’est pas contesté. Cela confirme ce que nous avons toujours assuré: il n’y avait là aucune volonté de la syndique de favoriser un privé.» Contactée jeudi, Nathalie Bürgisser Scheurlen n’a pas répondu à nos sollicitations.