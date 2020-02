La tempête Petra frappe fort dans le Chablais

Les vents se mêleraient-ils de politique? En plein débat avant le référendum de dimanche sur la création d'un espace événementiel aux Glariers, la tempête Petra s'en est prise à l'emblématique cantine aiglonne, dans la nuit de lundi à mardi. Un peu de sa toiture a été emporté par les fortes rafales. Les matériaux soufflés ont causé d'importants dégâts sur des bâtiments voisins et des véhicules stationnés alentours. D'autres toitures ont souffert durant la nuit.

Si elle a touché une large partie de la Suisse, la tempête a surtout sévi dans le Chablais, en terres vaudoises. «On nous a rapporté une vingtaine d'événements dans l'ensemble du canton dont une large part à l'Est, rapporte Olivia Cutruzzolà, porte-parole à la police cantonale vaudoise. Il s'agit principalement d'arbres tombés sur les chaussées ou sur des véhicules stationnés ou des tuiles emportées. Il n'y a pas eu de blessés.»

Trains supprimés

Les petits trains de montagne paient un lourd tribut à ces intempéries: la ligne Aigle-Sépey-Diablerets a été coupée entre Aigle et Le Sépey, en raison de chute d'arbres. Sur la ligne du Bex-Villars-Bretaye, il faudra attendre au moins jusqu'à vendredi pour que le train circule à nouveau entre le Bévieux et Gryon. Là aussi, des chutes d'arbres sont en cause. Le MOB est également à l'arrêt entre Montbovon et Château-d'Oex «»pour une durée indéterminée». Des bus de remplacements ont été mis en circulation.

Développement suit.