Un travailleur social pour apaiser les incivilités à La Tour-de-Peilz

Avec 44 oui, la gauche a voté compact, rejointe par le centre. Les 21 avis contraires se sont retrouvés à droite de l’échiquier. Ainsi, le Conseil communal de La Tour-de-Peilz a décidé d’engager un travailleur social hors murs (TSHM) pour s’occuper des jeunes en rupture sur son territoire. Par ailleurs paisible bourg, La Tour-de-Peilz connaît en effet régulièrement des incivilités et déprédations (principalement des dommages causés à la propriété publique), surtout l’été, au port, mais également sur l’axe château-gare. Environ 50 jeunes sont identifiés, dont la moitié provient de La Tour-de-Peilz.

Ce qui frappe dans le rapport de la commission qui s’est chargée d’étudier cette question, soumise à la sagacité des élus par le conseiller Gilbert Vernez (PS), c’est le fait que la police régionale (ASR) avait demandé à la Municipalité il y a une année d’engager un tel travailleur spécialisé, dont la fonction «serait complémentaire à celle de l’agent de police de proximité de la Commune». «Nous le leur avions suggéré vu les bonnes expériences vécues à Montreux et à Vevey», explique le commandant Ruben Melikian, de Police Riviera.

Pourquoi l’Exécutif n’a-t-il à l’époque rien entrepris suite au courrier d’ASR? «Les raisons pour lesquelles la Municipalité ne voulait pas entrer en matière ne nous appartiennent pas, répond Ruben Melikian. Notre suggestion avait pour but d’encourager l’autorité à adhérer à un dispositif qui fait ses preuves dans de nombreuses villes, au travers d’un TSHM, qui crée le lien avec les jeunes en allant à leur rencontre dans l’espace public.» Municipale en charge de la Sécurité, Taraneh Aminian (qui avait de son côté écrit un courrier des lecteurs en mars dans «24 heures», où elle appelait de ses vœux un TSHM ou une maison de quartier) répond: «La majorité de l’Exécutif a estimé à l’époque que l’animatrice jeunesse suffisait. Mais le rapport des commissaires et les études auxquelles il renvoie ont montré qu’il ne s’agit pas du même travail. Je suis contente que le Conseil ait approuvé cet engagement, malgré une voix discordante dans le rapport.»

Un commissaire (l’élu UDC Gabriel Ranzato) a en effet estimé qu’il fallait plutôt renforcer la présence policière et qu’un TSHM «ne servirait à rien», principalement parce que «ce n’est pas à la Commune d’éduquer les jeunes et les migrants, mais bien à leurs parents respectifs» et que le coût des déprédations (environ 26000fr. par an) «ne justifie pas l’engagement d’une personne à temps partiel, dont le salaire serait à charge du contribuable».

Ruben Melikian détaille au contraire: «Les adolescents sont dans une période de leur vie où ils cherchent les limites et défient donc les parents et l’autorité, incarnée aussi dans l’uniforme. D’où l’importance, en complément à nos agents de proximité, du travail des TSHM avec ces jeunes en difficulté, qu’ils peuvent conseiller et accompagner, pour les aider à se construire, voire même à trouver une place d’apprentissage par exemple. Ils sont des maillons essentiels de la chaîne pour garder le contact avec ces jeunes, afin de leur permettre de se ranger en grandissant. La solution ne peut pas être uniquement répressive.»

Dépense extraordinaire?

«Une prévention ciblée et bien réfléchie, bénéfique sur le long terme pour la société», avait résumé Gilbert Vernez à la tribune. Le TSHM pourra-t-il être opérationnel pour l’été prochain, alors que son poste n’est pas au budget? «Il est possible, par exemple, de créer une dépense extraordinaire», répond le chef du Service des finances, Michael Zenger.