Trente et un millions à débloquer pour le Collège Courbet à La Tour-de-Peilz

«C’est une étape cruciale de ce projet mammouth, qui avance gentiment.» Olivier Martin, municipal en charge, a présenté la semaine dernière à la presse la demande de crédit de 31 millions pour le futur Collège Courbet.

L’élu n’avait en effet pas besoin de détailler le projet, qui a été largement exposé aux médias et à la population au moment de la mise à l’enquête. Seules deux oppositions s’étaient fait connaître, qui ont été levées.

Le futur établissement servira à toute la population: en plus des 18 classes prévues pour 430 élèves maximum (et six classes de dégagement pour les appuis ou les activités spécifiques), le bâtiment comprendra une salle de gymnastique triple et des locaux pour les sociétés locales. La bibliothèque et la ludothèque y éliront également domicile, au même étage qu’un réfectoire et qu’une aula de 150 places.

La Municipalité avait toujours parlé de 30 millions et arrive avec une demande dans le tir, et très précise: «Les chiffres se basent sur 80% de soumissions rentrées, précise Yves Roulet, chef du Service des domaines et bâtiments. Nous sommes pile dans la cible et très satisfaits de la tournure des événements.»

Projet connexe, l’installation de pavillons provisoires à la place des Terreaux avance aussi: non seulement aucune opposition n’a été déposée, mais le Conseil communal a accepté ce mercredi soir le million nécessaire à l’installation de ces structures destinées à accueillir les élèves pendant les travaux du Collège Courbet (soit jusqu’en 2022).

L’élue Verte Valentine Python s’est interrogée sur la qualité de l’air et l’éventuelle chaleur dans ces containers. «Ils ont servi trois ans à Martigny, les gens ne sont pas plus dommage là-bas», a répondu Olivier Martin.

Le Collège Courbet devrait donc être détruit en octobre. Une photo de la dernière volée d’élèves et d’enseignants qui l’ont occupé a été faite ce mardi. «Le sentiment d’appartenance à l’école de chaque élément de ce tout est très important, déclare le directeur, Marc Ducret. Nous devons tisser des souvenirs.» (24 heures)