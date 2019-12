Les très chères subventions montreusiennes font débat

Réunis pour la dernière fois cette année avec en plat de résistance le budget 2020 accepté (manco envisagé de 2,8 millions, sur un total de 155 millions, cash-flow projeté de 2,5 millions), les conseillers communaux ont tiré à fleurets non mouchetés sur certaines subventions communales allouées à diverses manifestations qui rythment la vie culturelle et sportive de la Perle de la Riviera.

Première victime, le Montreux Art Gallery (MAG). Les organisateurs de ce salon d’art contemporain ne recevront pas, en tout cas pour 2020, la manne communale budgétée à 90'000 francs. Raison principale évoquée, un manque de clarté sur la gouvernance de la fondation et de la société qui gèrent l’événement. Quasi unanime sur le sujet, la Commission des finances a voulu donner «un signe fort» aux responsables de cette manifestation, ajoutant que «depuis de nombreuses années, la commission demande des changements et que rien n’est entrepris dans les faits.» 63 conseillers ont fermé le robinet, 15 ont refusé de le faire, 8 n’ont pas pris position.

Le Montreux Trail s'en sort bien

Le Montreux Trail a été mieux loti, quoique. Cette course à pied dans les Alpes vaudoises est soutenue financièrement depuis trois ans par la Commune. Pour 2020 et les années suivantes, 50'000 francs de soutien étaient proposés par la Municipalité. La commission ad hoc, qui s’est réunie préalablement, était très partagée, notamment sur la proposition de Christian Bécherraz (PS) de ramener la subvention à 30'000 francs – amendement rejeté. Le corps délibérant l’a néanmoins suivi à l’issue du débat en plénum: 47 oui, 33 non, 7 abstentions.

Enfin, la subvention de 100'000 francs à allouer à Montreux Acrobaties a été très attaquée. La manifestation en plein air et gratuite avait pourtant rallié des dizaines de milliers de spectateurs pour sa première édition en 2017. La deuxième se déroulera en septembre 2020. Le débat a été très argumenté et intense. La proposition de couper la subvention en deux a été balayée. Au final, deux tiers des élus ont accordé leur confiance aux organisateurs en délivrant la subvention initialement prévue.